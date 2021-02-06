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Кабмин продлил упрощенное лицензирование для бизнеса в социальных сферах
Кабмин продлил упрощенное лицензирование для бизнеса в социальных сферах
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, на год продлевающее выдачу лицензий "автоматом" для компаний и предпринимателей из социально... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T10:03
2021-02-06T11:36
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, на год продлевающее выдачу лицензий "автоматом" для компаний и предпринимателей из социально значимых отраслей.Среди них кабмин выделил медицину, фармацевтику, образование, экологию, охрану труда. Всего мера коснется около десяти сфер, отмеченных разработчиком инициативы — Минэкономразвития. Ведомство ранее сообщало, что упрощенное лицензирование также распространяется на розничные продажи алкогольной продукции и работу общепита."Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.Власти в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса автоматически продлили действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекали с 15 марта по 31 декабря 2020-го.Постановление также предусматривает право органов власти работать с документами и выдавать их дистанционно.
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россия, михаил мишустин, общество

Кабмин продлил упрощенное лицензирование для бизнеса в социальных сферах

10:03 06.02.2021 (обновлено: 11:36 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, на год продлевающее выдачу лицензий "автоматом" для компаний и предпринимателей из социально значимых отраслей.
Среди них кабмин выделил медицину, фармацевтику, образование, экологию, охрану труда. Всего мера коснется около десяти сфер, отмеченных разработчиком инициативы — Минэкономразвития. Ведомство ранее сообщало, что упрощенное лицензирование также распространяется на розничные продажи алкогольной продукции и работу общепита.
"Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Власти в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса автоматически продлили действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекали с 15 марта по 31 декабря 2020-го.
Постановление также предусматривает право органов власти работать с документами и выдавать их дистанционно.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
25 января, 12:24
В России продлят действие некоторых лицензий и разрешений для бизнеса
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
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