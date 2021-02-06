https://ria.ru/20210206/litsenziya-1596279770.html

Кабмин продлил упрощенное лицензирование для бизнеса в социальных сферах

Кабмин продлил упрощенное лицензирование для бизнеса в социальных сферах

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, на год продлевающее выдачу лицензий "автоматом" для компаний и предпринимателей из социально... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T10:03

2021-02-06T10:03

2021-02-06T11:36

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, на год продлевающее выдачу лицензий "автоматом" для компаний и предпринимателей из социально значимых отраслей.Среди них кабмин выделил медицину, фармацевтику, образование, экологию, охрану труда. Всего мера коснется около десяти сфер, отмеченных разработчиком инициативы — Минэкономразвития. Ведомство ранее сообщало, что упрощенное лицензирование также распространяется на розничные продажи алкогольной продукции и работу общепита."Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.Власти в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса автоматически продлили действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекали с 15 марта по 31 декабря 2020-го.Постановление также предусматривает право органов власти работать с документами и выдавать их дистанционно.

https://ria.ru/20210125/biznes-1594450760.html

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россия, михаил мишустин, общество