https://ria.ru/20210206/litsenziya-1596279770.html
Кабмин продлил упрощенное лицензирование для бизнеса в социальных сферах
Кабмин продлил упрощенное лицензирование для бизнеса в социальных сферах
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, на год продлевающее выдачу лицензий "автоматом" для компаний и предпринимателей из социально... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T10:03
2021-02-06T10:03
2021-02-06T11:36
россия
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155927/85/1559278518_0:85:3322:1954_1920x0_80_0_0_b1bc743047abecf51bc118956a432116.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, на год продлевающее выдачу лицензий "автоматом" для компаний и предпринимателей из социально значимых отраслей.Среди них кабмин выделил медицину, фармацевтику, образование, экологию, охрану труда. Всего мера коснется около десяти сфер, отмеченных разработчиком инициативы — Минэкономразвития. Ведомство ранее сообщало, что упрощенное лицензирование также распространяется на розничные продажи алкогольной продукции и работу общепита."Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.Власти в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса автоматически продлили действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекали с 15 марта по 31 декабря 2020-го.Постановление также предусматривает право органов власти работать с документами и выдавать их дистанционно.
https://ria.ru/20210125/biznes-1594450760.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155927/85/1559278518_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_958ed40a2303a576d27d0a57e8f644dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости
. Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал постановление, на год продлевающее выдачу лицензий "автоматом" для компаний и предпринимателей из социально значимых отраслей.
Среди них кабмин выделил медицину, фармацевтику, образование, экологию, охрану труда. Всего мера коснется около десяти сфер, отмеченных разработчиком инициативы — Минэкономразвития. Ведомство ранее сообщало, что упрощенное лицензирование также распространяется на розничные продажи алкогольной продукции и работу общепита.
"Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Власти в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса автоматически продлили действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекали с 15 марта по 31 декабря 2020-го.
Постановление также предусматривает право органов власти работать с документами и выдавать их дистанционно.