https://ria.ru/20210206/koshki-1596172388.html

В Бельгии выяснили, как изменилось поведение кошек во время карантина

В Бельгии выяснили, как изменилось поведение кошек во время карантина

Исследователи поведения животных из Гентсткого университета выяснили, что в период локдауна домашние кошки чаще обычного испытывают стресс и ведут себя... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T01:32

2021-02-06T01:32

2021-02-06T01:32

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Исследователи поведения животных из Гентсткого университета выяснили, что в период локдауна домашние кошки чаще обычного испытывают стресс и ведут себя агрессивно, сообщает "ЕвроПульс".Дело в том, что эти животные очень привязываются к рутине — значительно сильнее собак, отметили ученые. И в период карантина они становятся раздражительнее, потому что хозяева остаются дома и нарушают их ежедневный распорядок. Например, могут пролежать полдня на любимом диване питомца.К тому же, остающиеся дома дети не дают этим маленьким хищникам спокойно заниматься своими делами.По словам специалистов, кошки, живущие в городских квартирах, переносят локдаун гораздо тяжелее, чем их сородичи, обитающие в частных домах.Исследователи взаимодействуют с ветеринарами из разных городов (Гента, Парижа, Барселоны) и мелких населенных пунктов. Они собирают жалобы, которые поступают врачам от владельцев домашних кошек.Хотя эти сведения недостаточны для научных выводов, специалисты отмечают тренд: карантин, призванный смягчить течение пандемии коронавируса, действует на нервы не только людям, но и их питомцам.

https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

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