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https://ria.ru/20210206/koshki-1596172388.html
В Бельгии выяснили, как изменилось поведение кошек во время карантина
В Бельгии выяснили, как изменилось поведение кошек во время карантина
Исследователи поведения животных из Гентсткого университета выяснили, что в период локдауна домашние кошки чаще обычного испытывают стресс и ведут себя... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T01:32
2021-02-06T01:32
домашние животные
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бельгия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Исследователи поведения животных из Гентсткого университета выяснили, что в период локдауна домашние кошки чаще обычного испытывают стресс и ведут себя агрессивно, сообщает "ЕвроПульс".Дело в том, что эти животные очень привязываются к рутине — значительно сильнее собак, отметили ученые. И в период карантина они становятся раздражительнее, потому что хозяева остаются дома и нарушают их ежедневный распорядок. Например, могут пролежать полдня на любимом диване питомца.К тому же, остающиеся дома дети не дают этим маленьким хищникам спокойно заниматься своими делами.По словам специалистов, кошки, живущие в городских квартирах, переносят локдаун гораздо тяжелее, чем их сородичи, обитающие в частных домах.Исследователи взаимодействуют с ветеринарами из разных городов (Гента, Парижа, Барселоны) и мелких населенных пунктов. Они собирают жалобы, которые поступают врачам от владельцев домашних кошек.Хотя эти сведения недостаточны для научных выводов, специалисты отмечают тренд: карантин, призванный смягчить течение пандемии коронавируса, действует на нервы не только людям, но и их питомцам.
https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html
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домашние животные, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, кошки, новости - туризм, бельгия, гент, барселона (город), париж

В Бельгии выяснили, как изменилось поведение кошек во время карантина

01:32 06.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка породы сибирская на выставке-продаже котят "Любимчик" в галерее "Мир кошек" в Москве
Кошка породы сибирская на выставке-продаже котят Любимчик в галерее Мир кошек в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Исследователи поведения животных из Гентсткого университета выяснили, что в период локдауна домашние кошки чаще обычного испытывают стресс и ведут себя агрессивно, сообщает "ЕвроПульс".
Дело в том, что эти животные очень привязываются к рутине — значительно сильнее собак, отметили ученые. И в период карантина они становятся раздражительнее, потому что хозяева остаются дома и нарушают их ежедневный распорядок. Например, могут пролежать полдня на любимом диване питомца.
К тому же, остающиеся дома дети не дают этим маленьким хищникам спокойно заниматься своими делами.
По словам специалистов, кошки, живущие в городских квартирах, переносят локдаун гораздо тяжелее, чем их сородичи, обитающие в частных домах.
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Исследователи взаимодействуют с ветеринарами из разных городов (Гента, Парижа, Барселоны) и мелких населенных пунктов. Они собирают жалобы, которые поступают врачам от владельцев домашних кошек.
Хотя эти сведения недостаточны для научных выводов, специалисты отмечают тренд: карантин, призванный смягчить течение пандемии коронавируса, действует на нервы не только людям, но и их питомцам.
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