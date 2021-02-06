https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596335900.html
В Британии за сутки 828 человек умерли от COVID-19
В Британии за сутки 828 человек умерли от COVID-19
Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 18 262, скончались 828 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:30
2021-02-06T20:30
2021-02-06T20:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
англия
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_0:248:3164:2028_1920x0_80_0_0_b7fbc32429dff5a095d3fb40f104fb8e.jpg
ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 18 262, скончались 828 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 19 114, скончавшихся – 1014.Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у почти 4 миллионов человек, общее число скончавшихся составило 112 092.Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 11,5 миллиона человек.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596274500.html
англия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ddc58fd2490a0617dc11c277a03b8719.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, англия, великобритания, в мире