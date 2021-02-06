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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596335900.html
В Британии за сутки 828 человек умерли от COVID-19
В Британии за сутки 828 человек умерли от COVID-19
Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 18 262, скончались 828 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:30
2021-02-06T20:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 18 262, скончались 828 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 19 114, скончавшихся – 1014.Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у почти 4 миллионов человек, общее число скончавшихся составило 112 092.Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 11,5 миллиона человек.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, англия, великобритания, в мире

В Британии за сутки 828 человек умерли от COVID-19

20:30 06.02.2021
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© AP Photo / Hannah McKay
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 18 262, скончались 828 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 19 114, скончавшихся – 1014.
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Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у почти 4 миллионов человек, общее число скончавшихся составило 112 092.
Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 11,5 миллиона человек.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнглияВеликобританияВ мире
 
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