https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596335900.html

В Британии за сутки 828 человек умерли от COVID-19

В Британии за сутки 828 человек умерли от COVID-19

Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 18 262, скончались 828 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T20:30

2021-02-06T20:30

2021-02-06T20:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

англия

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_0:248:3164:2028_1920x0_80_0_0_b7fbc32429dff5a095d3fb40f104fb8e.jpg

ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 18 262, скончались 828 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 19 114, скончавшихся – 1014.Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у почти 4 миллионов человек, общее число скончавшихся составило 112 092.Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 11,5 миллиона человек.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.

https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596274500.html

англия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, англия, великобритания, в мире