https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596321335.html

Ученые назвали главные факторы распространения коронавируса

Ученые назвали главные факторы распространения коронавируса

Ученые из медицинской школы Университета Никосии выявили главные факторы распространения коронавирусного заболевания, сообщает Cyprus Mail. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T17:31

2021-02-06T17:31

2021-02-06T17:31

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ученые из медицинской школы Университета Никосии выявили главные факторы распространения коронавирусного заболевания, сообщает Cyprus Mail.Специалисты создали компьютерную модель, учитывающую климатические эффекты через индекс заражения инфекцией. Они применили этот метод к эпидемическим данным, касающимся распространения коронавируса в Париже, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро летом 2020 года.Выяснилось, что самую значимую роль в распространении коронавируса сыграли ветер, температура и влажность воздуха. При этом исследователи отметили, что другие современные модели прогнозирования часто учитывают лишь два фактора: скорость передачи патогена и темпы выздоровления заболевших.Кипрские ученые подчеркнули, что с учетом полученных данных необходимо пересмотреть требования по социальной дистанции, поскольку существующие нормативы защищают от заражения только в условиях полного штиля.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество