https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596307100.html

В Тбилиси протестующие требуют снять ограничения по коронавирусу

В Тбилиси протестующие требуют снять ограничения по коронавирусу

Акция под названием "Социальный взрыв" с требованием снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, проходит в центре Тбилиси, передает... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T15:00

2021-02-06T15:00

2021-02-06T21:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тбилиси

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Акция под названием "Социальный взрыв" с требованием снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.В очередной акции протеста принимают участие представители бизнес-сектора, туристических фирм, ресторанов и кафе, неправительственных организаций, оппозиции и другие."Если вы работали и больше не работаете, если у вас отняли источник дохода, если отняли образование - школы, университеты, если у вашего ребенка отняли детский сад, если отняли свободу, если отняли бизнес, если отняли право на питание, право на тренировки, право на передвижение, если отняли кино, театры, музыку и искусство, если считаешь, что курорты гибнут, если считаешь, что большим врагом, чем вирус, является разрушенная экономика и голод, если считаешь, что правительство не смогло справиться с обязанностями... - выходи!", - сказано в заявлении организаторов собрания.Вечером в субботу организаторы планируют провести масштабное шествие по улицам Тбилиси и тем самым нарушить правило ограничения на передвижение, которое действует с 21.00 до 05.00.При этом правительство Грузии постепенно снимает ограничения, введённые ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако снятие запретов касается не всех сфер. В масштабах всей страны с понедельника откроются рестораны на открытом пространстве, спустя неделю возобновится работа муниципального транспорта и школ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Со свистом и барабанной дробью: акция протеста против коронавирусных ограничений в Тбилиси Со свистом и барабанной дробью: акция протеста против коронавирусных ограничений в Тбилиси 2021-02-06T15:00 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тбилиси, грузия, в мире