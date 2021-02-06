https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596286471.html

В Москве за сутки госпитализировали 903 человека с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 903 человека с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализированы с коронавирусом 903 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T11:18

2021-02-06T11:18

2021-02-06T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы с коронавирусом 903 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 4333 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 844 165. В Москве выявлено 2214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 903 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 60 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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