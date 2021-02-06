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В Москве за сутки госпитализировали 903 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 903 человека с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализированы с коронавирусом 903 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:18
2021-02-06T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы с коронавирусом 903 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 4333 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 844 165. В Москве выявлено 2214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 903 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 60 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 903 человека с коронавирусом

11:18 06.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОтделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане
Отделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы с коронавирусом 903 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели еще 4333 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 844 165. В Москве выявлено 2214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 903 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 60 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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