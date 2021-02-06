https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596285701.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T11:09

2021-02-06T11:09

2021-02-06T11:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

костромская область

республика тыва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977120_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_686635b8dbb400be95abbe15e9b28264.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,1%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область, Москва, Республика Хакасия, Республика Ингушетия - 0,2%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,3% отмечен в Адыгее, Якутии, Чечне, на Алтае, в Томской области, Дагестане, Кемеровской, Мурманской и Костромской областях, Карачаево-Черкессии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596284714.html

россия

костромская область

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, костромская область, республика тыва