https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596285701.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:09
2021-02-06T11:09
2021-02-06T11:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
костромская область
республика тыва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977120_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_686635b8dbb400be95abbe15e9b28264.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,1%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область, Москва, Республика Хакасия, Республика Ингушетия - 0,2%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,3% отмечен в Адыгее, Якутии, Чечне, на Алтае, в Томской области, Дагестане, Кемеровской, Мурманской и Костромской областях, Карачаево-Черкессии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596284714.html
россия
костромская область
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977120_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_14bc2b1971992076bda8ccf8520fa4c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, костромская область, республика тыва