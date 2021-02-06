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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596274500.html
Инфекционист рассказал, у кого чаще всего возникают мутации коронавируса
Инфекционист рассказал, у кого чаще всего возникают мутации коронавируса
Длительное течение коронавируса отмечается у некоторых пациентов, хотя это единичные случаи, именно у таких пациентов вероятнее всего появление мутации вируса в РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:08
2021-02-06T09:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Длительное течение коронавируса отмечается у некоторых пациентов, хотя это единичные случаи, именно у таких пациентов вероятнее всего появление мутации вируса в организме, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Пока есть несколько случаев длительного течения коронавируса – около 3 месяцев у людей, у которых иммунодефицитное состояние, эти же кстати люди являются источником мутации коронавирусной инфекции, потому что у них долго коронавирус обходит иммунные различные процессы в организме и выживает тот, который обойдет все ловушки", - сказал Тимаков.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В октябре прошлого года в Южной Африке выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 - штамм 501.V2. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в декабре 2020 года в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Инфекционист рассказал, у кого чаще всего возникают мутации коронавируса

09:08 06.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Длительное течение коронавируса отмечается у некоторых пациентов, хотя это единичные случаи, именно у таких пациентов вероятнее всего появление мутации вируса в организме, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Пока есть несколько случаев длительного течения коронавируса – около 3 месяцев у людей, у которых иммунодефицитное состояние, эти же кстати люди являются источником мутации коронавирусной инфекции, потому что у них долго коронавирус обходит иммунные различные процессы в организме и выживает тот, который обойдет все ловушки", - сказал Тимаков.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В октябре прошлого года в Южной Африке выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 - штамм 501.V2. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в декабре 2020 года в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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