https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596271226.html

В ВОЗ сообщили о замедлении темпов распространения коронавируса

В ВОЗ сообщили о замедлении темпов распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса в мире снижаются, об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T07:52

2021-02-06T07:52

2021-02-06T09:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Темпы распространения коронавируса в мире снижаются, об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен."Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев заражения. — Прим. ред.) в ряде стран", — отметила она.По словам эксперта, этого удалось добиться прежде всего благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса, в первую очередь вакцинации.При этом Керкховен настоятельно призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать следить за соблюдением санитарных мер.Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших. Гебрейесус вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками препарата, прежде чем продолжать массовые прививки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/pandemiya-1596204334.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире