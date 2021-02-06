https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596271226.html
В ВОЗ сообщили о замедлении темпов распространения коронавируса
В ВОЗ сообщили о замедлении темпов распространения коронавируса
Темпы распространения коронавируса в мире снижаются, об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T07:52
2021-02-06T07:52
2021-02-06T09:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Темпы распространения коронавируса в мире снижаются, об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен."Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев заражения. — Прим. ред.) в ряде стран", — отметила она.По словам эксперта, этого удалось добиться прежде всего благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса, в первую очередь вакцинации.При этом Керкховен настоятельно призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать следить за соблюдением санитарных мер.Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших. Гебрейесус вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками препарата, прежде чем продолжать массовые прививки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Темпы распространения коронавируса
в мире снижаются, об этом на брифинге
заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения
Мария ван Керкховен.
"Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев заражения. — Прим. ред.) в ряде стран", — отметила она.
По словам эксперта, этого удалось добиться прежде всего благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса, в первую очередь вакцинации.
При этом Керкховен настоятельно призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать следить за соблюдением санитарных мер.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
заявил, что людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших.
"С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на десять стран, где аккумулировано почти 60 процентов глобального ВВП", — отметил он.
Гебрейесус вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками препарата, прежде чем продолжать массовые прививки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.