https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596267249.html

Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

Третья волна заболеваемости COVID-19 может произойти в России в апреле, но пик ее будет заметно ниже, чем у второй волны, сообщил РИА Новости эксперт по... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T03:36

2021-02-06T03:36

2021-02-06T05:18

распространение коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330641_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_947fad924ef4dde3dea703de4aefa6b0.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Третья волна заболеваемости COVID-19 может произойти в России в апреле, но пик ее будет заметно ниже, чем у второй волны, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Аналитик добавил, что ежедневное число заболевших COVID-19 в Москве в марте, скорее всего, снизится до 600 человек. В других регионах России, по его словам, ожидается аналогичная динамика.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество