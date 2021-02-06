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Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
Третья волна заболеваемости COVID-19 может произойти в России в апреле, но пик ее будет заметно ниже, чем у второй волны, сообщил РИА Новости эксперт по... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T03:36
2021-02-06T05:18
распространение коронавируса
агаси тавадян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Третья волна заболеваемости COVID-19 может произойти в России в апреле, но пик ее будет заметно ниже, чем у второй волны, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Аналитик добавил, что ежедневное число заболевших COVID-19 в Москве в марте, скорее всего, снизится до 600 человек. В других регионах России, по его словам, ожидается аналогичная динамика.
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агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

03:36 06.02.2021 (обновлено: 05:18 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в вагоне метро
Пассажир в вагоне метро - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Третья волна заболеваемости COVID-19 может произойти в России в апреле, но пик ее будет заметно ниже, чем у второй волны, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны. Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70% населения будут привиты", - сказал Тавадян.
Аналитик добавил, что ежедневное число заболевших COVID-19 в Москве в марте, скорее всего, снизится до 600 человек. В других регионах России, по его словам, ожидается аналогичная динамика.
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