https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596265998.html

Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных

Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных

Жительница Великобритании, умирающая от COVID-19, отправила своим родным сообщение с признанием в любви, которое оказалось последним, сообщает местное издание... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T03:02

2021-02-06T03:02

2021-02-06T03:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

эссекс

великобритания

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жительница Великобритании, умирающая от COVID-19, отправила своим родным сообщение с признанием в любви, которое оказалось последним, сообщает местное издание Echo.Никола Хасси заразилась коронавирусом, в конце декабря ее доставили в больницу города Саутенд-он-Си (графство Эссекс). Как рассказал сын 47-летней женщины Итан, 1 января его мать отправила своим родным "душераздирающее" текстовое сообщение со словами "Я люблю тебя всем сердцем".Это сообщение вызвало беспокойство у семьи, муж Хасси, позвонив в больницу, узнал, что она впала в кому и ее срочно перевели в реанимацию.Женщина умерла 13 января, не приходя в сознание. "Это были худшие 13 дней в жизни всей моей семьи", - признался Итан. У Хасси остались муж и трое детей.За последние сутки число скончавшихся от коронавируса в Великобритании составило 1014 человек, прирост заболевших - 19 114. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у почти 3,9 миллиона человек, умерли 111 264.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595557571.html

эссекс

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эссекс, великобритания, в мире