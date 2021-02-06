Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596265998.html
Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Жительница Великобритании, умирающая от COVID-19, отправила своим родным сообщение с признанием в любви, которое оказалось последним, сообщает местное издание... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T03:02
2021-02-06T03:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эссекс
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3169bff4a1f5ffe026d0c8de90523993.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жительница Великобритании, умирающая от COVID-19, отправила своим родным сообщение с признанием в любви, которое оказалось последним, сообщает местное издание Echo.Никола Хасси заразилась коронавирусом, в конце декабря ее доставили в больницу города Саутенд-он-Си (графство Эссекс). Как рассказал сын 47-летней женщины Итан, 1 января его мать отправила своим родным "душераздирающее" текстовое сообщение со словами "Я люблю тебя всем сердцем".Это сообщение вызвало беспокойство у семьи, муж Хасси, позвонив в больницу, узнал, что она впала в кому и ее срочно перевели в реанимацию.Женщина умерла 13 января, не приходя в сознание. "Это были худшие 13 дней в жизни всей моей семьи", - признался Итан. У Хасси остались муж и трое детей.За последние сутки число скончавшихся от коронавируса в Великобритании составило 1014 человек, прирост заболевших - 19 114. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у почти 3,9 миллиона человек, умерли 111 264.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595557571.html
эссекс
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad69cc95276fd3666c5d350078adb4df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, эссекс, великобритания, в мире

Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных

03:02 06.02.2021 (обновлено: 03:34 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жительница Великобритании, умирающая от COVID-19, отправила своим родным сообщение с признанием в любви, которое оказалось последним, сообщает местное издание Echo.
Никола Хасси заразилась коронавирусом, в конце декабря ее доставили в больницу города Саутенд-он-Си (графство Эссекс). Как рассказал сын 47-летней женщины Итан, 1 января его мать отправила своим родным "душераздирающее" текстовое сообщение со словами "Я люблю тебя всем сердцем".
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 17:58Распространение коронавируса
В Британии заявили о распространении южноафриканского штамма коронавируса
Это сообщение вызвало беспокойство у семьи, муж Хасси, позвонив в больницу, узнал, что она впала в кому и ее срочно перевели в реанимацию.
Женщина умерла 13 января, не приходя в сознание. "Это были худшие 13 дней в жизни всей моей семьи", - признался Итан. У Хасси остались муж и трое детей.
За последние сутки число скончавшихся от коронавируса в Великобритании составило 1014 человек, прирост заболевших - 19 114. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у почти 3,9 миллиона человек, умерли 111 264.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭссексВеликобританияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42Арестованная в Мьянме премьер Аун Сан Су Чжи привилась от COVID-19
14:40Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе
14:35Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции
14:27Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику
14:26Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
14:23В Армении основали движение в поддержку союза с Россией
14:22Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске
14:12Во Владивостоке журналист заявил об обыске из-за акций 23 января
14:09СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков
13:47При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет
13:47Температуру отопления в Москве подняли до максимума из-за морозов
13:43В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение
13:40Рогозин показал, как выглядит идущий на Москву циклон из космоса
13:29Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки
13:29В России разработали ракетный двигатель, не используя бумажных чертежей
13:27Токио выразил протест Пекину из-за патрульных кораблей в районе Сенкаку
13:26Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента
13:17Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными
13:10В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле
12:51В Петербурге по требованию полиции закрыли станцию "Невский проспект"
Лента новостейМолния