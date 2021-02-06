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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210206/kapitoliy-1596275996.html
В США освободили обвиняемого в связи с беспорядками в Капитолии чиновника
В США освободили обвиняемого в связи с беспорядками в Капитолии чиновника
Суд американского округа Колумбия постановил освободить чиновника из американского штата Нью-Мексико, которому предъявлены обвинения в связи с участием 6 января РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:21
2021-02-06T09:21
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд американского округа Колумбия постановил освободить чиновника из американского штата Нью-Мексико, которому предъявлены обвинения в связи с участием 6 января в беспорядках на территории Капитолия, сообщило издание Hill.Речь идет о Койе Гриффине, чиновнике округа Отеро и лидере объединения активистов Cowboys for Trump ("Ковбои за Трампа"). Гриффин был задержан в округе Колумбия за несколько дней до инаугурации Джо Байдена. Местные СМИ ранее сообщали, что власти объявили общенациональное предупреждение в связи с вероятным участием Гриффина в беспорядках.Как отмечает газета, ранее на этой неделе суд постановил оставить обвиняемого под стражей без права на залог, аргументировав это тем, что заявления Гриффина о нелегитимности выборов 2020 года вызывают сомнения в том, что он будет следовать постановлениям суда. С этим в пятницу не согласилась главный судья окружного суда округа Колумбия Берил Хауэлл, которая указала также, что Гриффин в ходе беспорядков не вторгался в здание Капитолия."Инкриминируемое поведение обвиняемого было в основном мирным, его заявления того времени, как и последующие, носят провокационный характер, однако не предполагают, что никакая комбинация условий не сможет обеспечить его появления в суде", - заявила Хауэлл, слова которой приводит издание.Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210206/kapitoliy-1596273589.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

В США освободили обвиняемого в связи с беспорядками в Капитолии чиновника

09:21 06.02.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкОграждения у входа в здание Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге
Ограждения у входа в здание Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд американского округа Колумбия постановил освободить чиновника из американского штата Нью-Мексико, которому предъявлены обвинения в связи с участием 6 января в беспорядках на территории Капитолия, сообщило издание Hill.
Речь идет о Койе Гриффине, чиновнике округа Отеро и лидере объединения активистов Cowboys for Trump ("Ковбои за Трампа"). Гриффин был задержан в округе Колумбия за несколько дней до инаугурации Джо Байдена. Местные СМИ ранее сообщали, что власти объявили общенациональное предупреждение в связи с вероятным участием Гриффина в беспорядках.
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
08:55
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Как отмечает газета, ранее на этой неделе суд постановил оставить обвиняемого под стражей без права на залог, аргументировав это тем, что заявления Гриффина о нелегитимности выборов 2020 года вызывают сомнения в том, что он будет следовать постановлениям суда. С этим в пятницу не согласилась главный судья окружного суда округа Колумбия Берил Хауэлл, которая указала также, что Гриффин в ходе беспорядков не вторгался в здание Капитолия.
"Инкриминируемое поведение обвиняемого было в основном мирным, его заявления того времени, как и последующие, носят провокационный характер, однако не предполагают, что никакая комбинация условий не сможет обеспечить его появления в суде", - заявила Хауэлл, слова которой приводит издание.
Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 05:49Захват Капитолия в Вашингтоне
ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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