https://ria.ru/20210206/kapitoliy-1596275996.html

В США освободили обвиняемого в связи с беспорядками в Капитолии чиновника

В США освободили обвиняемого в связи с беспорядками в Капитолии чиновника

Суд американского округа Колумбия постановил освободить чиновника из американского штата Нью-Мексико, которому предъявлены обвинения в связи с участием 6 января РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T09:21

2021-02-06T09:21

2021-02-06T09:21

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд американского округа Колумбия постановил освободить чиновника из американского штата Нью-Мексико, которому предъявлены обвинения в связи с участием 6 января в беспорядках на территории Капитолия, сообщило издание Hill.Речь идет о Койе Гриффине, чиновнике округа Отеро и лидере объединения активистов Cowboys for Trump ("Ковбои за Трампа"). Гриффин был задержан в округе Колумбия за несколько дней до инаугурации Джо Байдена. Местные СМИ ранее сообщали, что власти объявили общенациональное предупреждение в связи с вероятным участием Гриффина в беспорядках.Как отмечает газета, ранее на этой неделе суд постановил оставить обвиняемого под стражей без права на залог, аргументировав это тем, что заявления Гриффина о нелегитимности выборов 2020 года вызывают сомнения в том, что он будет следовать постановлениям суда. С этим в пятницу не согласилась главный судья окружного суда округа Колумбия Берил Хауэлл, которая указала также, что Гриффин в ходе беспорядков не вторгался в здание Капитолия."Инкриминируемое поведение обвиняемого было в основном мирным, его заявления того времени, как и последующие, носят провокационный характер, однако не предполагают, что никакая комбинация условий не сможет обеспечить его появления в суде", - заявила Хауэлл, слова которой приводит издание.Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210206/kapitoliy-1596273589.html

https://ria.ru/20210205/kapitoliy-1596106565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире