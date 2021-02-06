Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210206/kapitoliy-1596273589.html
Двух конгрессменов оштрафовали за нарушение правил досмотра в Капитолии
Двух конгрессменов оштрафовали за нарушение правил досмотра в Капитолии
Два конгрессмена из Республиканской партии США оштрафованы на пять тысяч долларов каждый за несоблюдение правил досмотра перед входом в зал палаты... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T08:55
2021-02-06T10:21
энди харрис
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:107:3057:1827_1920x0_80_0_0_74cdca7f1faa41bc870f3d33ece7917f.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два конгрессмена из Республиканской партии США оштрафованы на пять тысяч долларов каждый за несоблюдение правил досмотра перед входом в зал палаты представителей американского конгресса, сообщает телеканал CNN.Член палаты представителей от штата Джорджия республиканец Эндрю Клайд, по данным телеканала, отказался пройти через рамку металлодетектора, установленную перед входом в зал заседания. Конгрессмен Луи Гомерт, представляющий в нижней палате конгресса штат Техас, получил штраф за то, что не прошел досмотр второй раз, после того как вышел из зала в ванную комнату. Как рассказал телеканалу Гомерт, он не знал, что ему нужно вновь проходить через рамки металлодетекторов, чтобы вернуться в зал заседаний. Он намерен обжаловать штраф.Как отмечает издание Hill, в пятницу группа республиканцев из палаты представителей призвала также оштрафовать за несоблюдение правил досмотра спикера Нэнси Пелоси. Как говорится в письме законодателей, утром в четверг "несколько конгрессменов видели, как спикер палаты представителей заходила в зал заседаний, не пройдя проверку безопасности". По данным республиканцев, это было "явное нарушение" резолюции нижней палаты конгресса.В среду стало известно, что палата представителей США одобрила штрафы для конгрессменов, отказавшихся от досмотра и прохождения через рамки металлодетекторов перед входом в зал нижней палаты американского конгресса. Согласно новому правилу, конгрессмены, которые откажутся от проверок, будут оштрафованы на 5 тысяч долларов. За повторное нарушение этого правила будет наложен штраф в размере 10 тысяч долларов. Эти суммы будут удерживаться из зарплаты членов палаты представителей.Рамки металлодетекторов были установлены в здании конгресса после штурма Капитолия. Из-за них на входе часто выстраиваются очереди. По информации издания Newsweek, ранее многие республиканцы отказывались от прохождения такого досмотра или критиковали принятые меры. Некоторые из них, не желая ждать в очереди, просто обходили рамки. Также сообщалось, что полиция Капитолия расследует инцидент с конгрессменом-республиканцем Энди Харрисом, который попытался пройти в зал палаты представителей с оружием, однако был остановлен из-за срабатывания рамки металлодетектора.Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210122/kapitoliy-1594144789.html
https://ria.ru/20210202/kapitoliy-1595738374.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_bbd50a7ba26c5188f2446b38696f4942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энди харрис, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Двух конгрессменов оштрафовали за нарушение правил досмотра в Капитолии

08:55 06.02.2021 (обновлено: 10:21 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два конгрессмена из Республиканской партии США оштрафованы на пять тысяч долларов каждый за несоблюдение правил досмотра перед входом в зал палаты представителей американского конгресса, сообщает телеканал CNN.
Член палаты представителей от штата Джорджия республиканец Эндрю Клайд, по данным телеканала, отказался пройти через рамку металлодетектора, установленную перед входом в зал заседания. Конгрессмен Луи Гомерт, представляющий в нижней палате конгресса штат Техас, получил штраф за то, что не прошел досмотр второй раз, после того как вышел из зала в ванную комнату. Как рассказал телеканалу Гомерт, он не знал, что ему нужно вновь проходить через рамки металлодетекторов, чтобы вернуться в зал заседаний. Он намерен обжаловать штраф.
Сотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР на контрольно-пропускном пункте возле здания Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 13:07
Конгрессмен пытался зайти в здание Капитолия с оружием
Как отмечает издание Hill, в пятницу группа республиканцев из палаты представителей призвала также оштрафовать за несоблюдение правил досмотра спикера Нэнси Пелоси. Как говорится в письме законодателей, утром в четверг "несколько конгрессменов видели, как спикер палаты представителей заходила в зал заседаний, не пройдя проверку безопасности". По данным республиканцев, это было "явное нарушение" резолюции нижней палаты конгресса.
В среду стало известно, что палата представителей США одобрила штрафы для конгрессменов, отказавшихся от досмотра и прохождения через рамки металлодетекторов перед входом в зал нижней палаты американского конгресса. Согласно новому правилу, конгрессмены, которые откажутся от проверок, будут оштрафованы на 5 тысяч долларов. За повторное нарушение этого правила будет наложен штраф в размере 10 тысяч долларов. Эти суммы будут удерживаться из зарплаты членов палаты представителей.
Рамки металлодетекторов были установлены в здании конгресса после штурма Капитолия. Из-за них на входе часто выстраиваются очереди. По информации издания Newsweek, ранее многие республиканцы отказывались от прохождения такого досмотра или критиковали принятые меры. Некоторые из них, не желая ждать в очереди, просто обходили рамки. Также сообщалось, что полиция Капитолия расследует инцидент с конгрессменом-республиканцем Энди Харрисом, который попытался пройти в зал палаты представителей с оружием, однако был остановлен из-за срабатывания рамки металлодетектора.
Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Плакат с картиной Вашингтонский переход через Делавэр в руках сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 19:04Захват Капитолия в Вашингтоне
Демократы возложили на Трампа всю ответственность за штурм Капитолия
 
Энди ХаррисКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:40Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе
14:35Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции
14:27Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику
14:26Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
14:23В Армении основали движение в поддержку союза с Россией
14:22Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске
14:12Во Владивостоке журналист заявил об обыске из-за акций 23 января
14:09СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков
13:47При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет
13:47Температуру отопления в Москве подняли до максимума из-за морозов
13:43В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение
13:40Рогозин показал, как выглядит идущий на Москву циклон из космоса
13:29Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки
13:29В России разработали ракетный двигатель, не используя бумажных чертежей
13:27Токио выразил протест Пекину из-за патрульных кораблей в районе Сенкаку
13:26Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента
13:17Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными
13:10В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле
12:51В Петербурге по требованию полиции закрыли станцию "Невский проспект"
12:49Путин поздравил главу Южной Осетии с днем рождения
Лента новостейМолния