Двух конгрессменов оштрафовали за нарушение правил досмотра в Капитолии
08:55 06.02.2021 (обновлено: 10:21 06.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два конгрессмена из Республиканской партии США оштрафованы на пять тысяч долларов каждый за несоблюдение правил досмотра перед входом в зал палаты представителей американского конгресса, сообщает телеканал CNN.
Член палаты представителей от штата Джорджия республиканец Эндрю Клайд, по данным телеканала, отказался пройти через рамку металлодетектора, установленную перед входом в зал заседания. Конгрессмен Луи Гомерт, представляющий в нижней палате конгресса штат Техас, получил штраф за то, что не прошел досмотр второй раз, после того как вышел из зала в ванную комнату. Как рассказал телеканалу Гомерт, он не знал, что ему нужно вновь проходить через рамки металлодетекторов, чтобы вернуться в зал заседаний. Он намерен обжаловать штраф.
22 января, 13:07Конгрессмен пытался зайти в здание Капитолия с оружием
Как отмечает издание Hill, в пятницу группа республиканцев из палаты представителей призвала также оштрафовать за несоблюдение правил досмотра спикера Нэнси Пелоси. Как говорится в письме законодателей, утром в четверг "несколько конгрессменов видели, как спикер палаты представителей заходила в зал заседаний, не пройдя проверку безопасности". По данным республиканцев, это было "явное нарушение" резолюции нижней палаты конгресса.
В среду стало известно, что палата представителей США одобрила штрафы для конгрессменов, отказавшихся от досмотра и прохождения через рамки металлодетекторов перед входом в зал нижней палаты американского конгресса. Согласно новому правилу, конгрессмены, которые откажутся от проверок, будут оштрафованы на 5 тысяч долларов. За повторное нарушение этого правила будет наложен штраф в размере 10 тысяч долларов. Эти суммы будут удерживаться из зарплаты членов палаты представителей.
Рамки металлодетекторов были установлены в здании конгресса после штурма Капитолия. Из-за них на входе часто выстраиваются очереди. По информации издания Newsweek, ранее многие республиканцы отказывались от прохождения такого досмотра или критиковали принятые меры. Некоторые из них, не желая ждать в очереди, просто обходили рамки. Также сообщалось, что полиция Капитолия расследует инцидент с конгрессменом-республиканцем Энди Харрисом, который попытался пройти в зал палаты представителей с оружием, однако был остановлен из-за срабатывания рамки металлодетектора.
Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.