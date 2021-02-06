https://ria.ru/20210206/kapitoliy-1596273589.html

Двух конгрессменов оштрафовали за нарушение правил досмотра в Капитолии

Двух конгрессменов оштрафовали за нарушение правил досмотра в Капитолии

Два конгрессмена из Республиканской партии США оштрафованы на пять тысяч долларов каждый за несоблюдение правил досмотра перед входом в зал палаты... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T08:55

2021-02-06T08:55

2021-02-06T10:21

энди харрис

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:107:3057:1827_1920x0_80_0_0_74cdca7f1faa41bc870f3d33ece7917f.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два конгрессмена из Республиканской партии США оштрафованы на пять тысяч долларов каждый за несоблюдение правил досмотра перед входом в зал палаты представителей американского конгресса, сообщает телеканал CNN.Член палаты представителей от штата Джорджия республиканец Эндрю Клайд, по данным телеканала, отказался пройти через рамку металлодетектора, установленную перед входом в зал заседания. Конгрессмен Луи Гомерт, представляющий в нижней палате конгресса штат Техас, получил штраф за то, что не прошел досмотр второй раз, после того как вышел из зала в ванную комнату. Как рассказал телеканалу Гомерт, он не знал, что ему нужно вновь проходить через рамки металлодетекторов, чтобы вернуться в зал заседаний. Он намерен обжаловать штраф.Как отмечает издание Hill, в пятницу группа республиканцев из палаты представителей призвала также оштрафовать за несоблюдение правил досмотра спикера Нэнси Пелоси. Как говорится в письме законодателей, утром в четверг "несколько конгрессменов видели, как спикер палаты представителей заходила в зал заседаний, не пройдя проверку безопасности". По данным республиканцев, это было "явное нарушение" резолюции нижней палаты конгресса.В среду стало известно, что палата представителей США одобрила штрафы для конгрессменов, отказавшихся от досмотра и прохождения через рамки металлодетекторов перед входом в зал нижней палаты американского конгресса. Согласно новому правилу, конгрессмены, которые откажутся от проверок, будут оштрафованы на 5 тысяч долларов. За повторное нарушение этого правила будет наложен штраф в размере 10 тысяч долларов. Эти суммы будут удерживаться из зарплаты членов палаты представителей.Рамки металлодетекторов были установлены в здании конгресса после штурма Капитолия. Из-за них на входе часто выстраиваются очереди. По информации издания Newsweek, ранее многие республиканцы отказывались от прохождения такого досмотра или критиковали принятые меры. Некоторые из них, не желая ждать в очереди, просто обходили рамки. Также сообщалось, что полиция Капитолия расследует инцидент с конгрессменом-республиканцем Энди Харрисом, который попытался пройти в зал палаты представителей с оружием, однако был остановлен из-за срабатывания рамки металлодетектора.Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210122/kapitoliy-1594144789.html

https://ria.ru/20210202/kapitoliy-1595738374.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энди харрис, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире