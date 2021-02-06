Штурмовавшего Капитолий "викинга" перевели в другой следственный изолятор
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Ранее прокуратура предъявила обвинения Ченсли, который получил широкую известность как "викинг" или "шаман" после того, как он в ходе протеста ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. "Викингу" из штата Аризона предъявили обвинения в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. Ченсли был взят под стражу.
Сообщается, что в четверг Ченсли был переведен из места заключения в Вашингтоне в следственный изолятор в городе Александрия, штат Виргиния. Перевод произошел после того, как федеральный судья удовлетворил требования Ченсли в отношении питания.
Как заявлял адвокат Ченсли, "викинг" не ел больше недели, так как в следственном изоляторе в Вашингтоне ему не подавали экологически чистых продуктов, которые необходимы ему по медицинским показаниям и религиозным убеждениям. В результате окружной суд согласился с тем, что Ченсли имеет право на соблюдение органической диеты по религиозным причинам.
В связи с этим Ченсли был переведен в Виргинию, так как следственный изолятор в Вашингтоне не смог бы выполнить постановление суда.
Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно - с фашизмом. Ченсли также является приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.