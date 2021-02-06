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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210206/kapitoliy-1596265579.html
Штурмовавшего Капитолий "викинга" перевели в другой следственный изолятор
Штурмовавшего Капитолий "викинга" перевели в другой следственный изолятор
Штурмовавший Капитолий Джейкоб Энтони Ченсли, ставший известный в соцсетях как "викинг", переведен в другой следственный изолятор, чтобы он мог соблюдать... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T02:49
2021-02-06T02:49
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
сша
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий Джейкоб Энтони Ченсли, ставший известный в соцсетях как "викинг", переведен в другой следственный изолятор, чтобы он мог соблюдать органическую диету, сообщает издание Politico со ссылкой на заявление властей.Ранее прокуратура предъявила обвинения Ченсли, который получил широкую известность как "викинг" или "шаман" после того, как он в ходе протеста ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. "Викингу" из штата Аризона предъявили обвинения в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. Ченсли был взят под стражу.Сообщается, что в четверг Ченсли был переведен из места заключения в Вашингтоне в следственный изолятор в городе Александрия, штат Виргиния. Перевод произошел после того, как федеральный судья удовлетворил требования Ченсли в отношении питания.Как заявлял адвокат Ченсли, "викинг" не ел больше недели, так как в следственном изоляторе в Вашингтоне ему не подавали экологически чистых продуктов, которые необходимы ему по медицинским показаниям и религиозным убеждениям. В результате окружной суд согласился с тем, что Ченсли имеет право на соблюдение органической диеты по религиозным причинам.В связи с этим Ченсли был переведен в Виргинию, так как следственный изолятор в Вашингтоне не смог бы выполнить постановление суда.Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно - с фашизмом. Ченсли также является приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210205/zaderzhanie-1596260872.html
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капитолий, сша, в мире

Штурмовавшего Капитолий "викинга" перевели в другой следственный изолятор

02:49 06.02.2021
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
Сторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий Джейкоб Энтони Ченсли, ставший известный в соцсетях как "викинг", переведен в другой следственный изолятор, чтобы он мог соблюдать органическую диету, сообщает издание Politico со ссылкой на заявление властей.
Ранее прокуратура предъявила обвинения Ченсли, который получил широкую известность как "викинг" или "шаман" после того, как он в ходе протеста ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. "Викингу" из штата Аризона предъявили обвинения в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. Ченсли был взят под стражу.
Сообщается, что в четверг Ченсли был переведен из места заключения в Вашингтоне в следственный изолятор в городе Александрия, штат Виргиния. Перевод произошел после того, как федеральный судья удовлетворил требования Ченсли в отношении питания.
Как заявлял адвокат Ченсли, "викинг" не ел больше недели, так как в следственном изоляторе в Вашингтоне ему не подавали экологически чистых продуктов, которые необходимы ему по медицинским показаниям и религиозным убеждениям. В результате окружной суд согласился с тем, что Ченсли имеет право на соблюдение органической диеты по религиозным причинам.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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В связи с этим Ченсли был переведен в Виргинию, так как следственный изолятор в Вашингтоне не смог бы выполнить постановление суда.
Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно - с фашизмом. Ченсли также является приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Плакат с картиной Вашингтонский переход через Делавэр в руках сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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