У Байдена мало времени на шаги по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба МИД РФ
ТЕГЕРАН 6 фев – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не располагает большим количеством времени на положительные действия в реализации соглашения по атому, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Времени у американцев мало как из-за постановления парламента, так и из-за предвыборной атмосферы, которая сложится после (иранского) нового года", - заявил министр газете Hamshahri.
Таким образом министр прокомментировал вопрос о вероятности снятия санкций до президентских выборов в Иране, которые, как ожидается, пройдут в середине июня. При этом министр отметил, что не видит необходимости в двусторонних переговорах с США.
"Есть господин (Жозеп) Боррель, который как координатор Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может заняться вопросами координации. Мы готовы общаться с господином Боррелем, американцы также готовы к разговору с ним", - сказал министр, назвав это "путем".
Зариф подчеркнул, что стол переговоров по СВПД никуда не делся, как и Иран не покидал его, отметив, что "именно США нужен билет, чтобы сесть за стол переговоров" с другими сторонами ядерной сделки.
Белый дом ранее сообщил о намерении Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.