Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210206/illyuziya-1596263773.html
Пользователей Сети удивила необычная оптическая иллюзия
Пользователей Сети удивила необычная оптическая иллюзия
В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия: пользователи не могут понять, кто запечатлен на фотографии – человек или собака, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T01:10
2021-02-06T01:10
весь мир
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150181/52/1501815277_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_8010658975e7e5df460234b9f1725c62.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия: пользователи не могут понять, кто запечатлен на фотографии – человек или собака, сообщает Daily Mail.На кадре изображен заснеженный лес, посреди которого "кто-то черный" – то ли бегущая собака, то ли человек с рюкзаком, снятый со спины.Фотография вызвала множество комментариев."Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку", - написал один из пользователей."Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса", - отметил другой."Лол, как тут вообще можно увидеть фигуру человека?" - добавил третий"Я даже немного расстроен из-за того, что сразу увидел собаку", - признался еще один комментатор.Суть иллюзии заключается в том, что на фото изображен никакой не человек, а обычный пудель, бегущий к своему хозяину. То, что на первый взгляд кажется затылком человека, является хвостом собаки, а "рюкзак" — мордой питомца.Ранее в Сети появилось видео, на котором из-за оптической иллюзии голова купающегося мужчины "отделилась" от тела.На кадрах видно, что через прозрачные стенки бассейна положение человека в воде выглядит искаженным. По мере приближения камеры и смены ракурса части тела "приближаются" друг к другу и в конце концов принимают нормальный вид.
https://ria.ru/20201020/illyuziya-1580489252.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150181/52/1501815277_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_be999a46a417bd1cff2d27308c1df40b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
весь мир, в мире

Пользователей Сети удивила необычная оптическая иллюзия

01:10 06.02.2021
 
CC0 / Hans / CameraФотокамера на штативе
Фотокамера на штативе - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
CC0 / Hans / Camera
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия: пользователи не могут понять, кто запечатлен на фотографии – человек или собака, сообщает Daily Mail.
На кадре изображен заснеженный лес, посреди которого "кто-то черный" – то ли бегущая собака, то ли человек с рюкзаком, снятый со спины.
Фотография вызвала множество комментариев.
"Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку", - написал один из пользователей.
"Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса", - отметил другой.
"Лол, как тут вообще можно увидеть фигуру человека?" - добавил третий
"Я даже немного расстроен из-за того, что сразу увидел собаку", - признался еще один комментатор.
Суть иллюзии заключается в том, что на фото изображен никакой не человек, а обычный пудель, бегущий к своему хозяину. То, что на первый взгляд кажется затылком человека, является хвостом собаки, а "рюкзак" — мордой питомца.
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября 2020, 00:25Культура
Билли Айлиш озадачила пользователей оптической иллюзией
Ранее в Сети появилось видео, на котором из-за оптической иллюзии голова купающегося мужчины "отделилась" от тела.
На кадрах видно, что через прозрачные стенки бассейна положение человека в воде выглядит искаженным. По мере приближения камеры и смены ракурса части тела "приближаются" друг к другу и в конце концов принимают нормальный вид.
 
Весь мирВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:40Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе
14:35Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции
14:27Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику
14:26Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
14:23В Армении основали движение в поддержку союза с Россией
14:22Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске
14:12Во Владивостоке журналист заявил об обыске из-за акций 23 января
14:09СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков
13:47При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет
13:47Температуру отопления в Москве подняли до максимума из-за морозов
13:43В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение
13:40Рогозин показал, как выглядит идущий на Москву циклон из космоса
13:29Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки
13:29В России разработали ракетный двигатель, не используя бумажных чертежей
13:27Токио выразил протест Пекину из-за патрульных кораблей в районе Сенкаку
13:26Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента
13:17Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными
13:10В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле
12:51В Петербурге по требованию полиции закрыли станцию "Невский проспект"
12:49Путин поздравил главу Южной Осетии с днем рождения
Лента новостейМолния