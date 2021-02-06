https://ria.ru/20210206/illyuziya-1596263773.html

Пользователей Сети удивила необычная оптическая иллюзия

Пользователей Сети удивила необычная оптическая иллюзия

В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия: пользователи не могут понять, кто запечатлен на фотографии – человек или собака, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T01:10

2021-02-06T01:10

2021-02-06T01:10

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в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия: пользователи не могут понять, кто запечатлен на фотографии – человек или собака, сообщает Daily Mail.На кадре изображен заснеженный лес, посреди которого "кто-то черный" – то ли бегущая собака, то ли человек с рюкзаком, снятый со спины.Фотография вызвала множество комментариев."Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку", - написал один из пользователей."Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса", - отметил другой."Лол, как тут вообще можно увидеть фигуру человека?" - добавил третий"Я даже немного расстроен из-за того, что сразу увидел собаку", - признался еще один комментатор.Суть иллюзии заключается в том, что на фото изображен никакой не человек, а обычный пудель, бегущий к своему хозяину. То, что на первый взгляд кажется затылком человека, является хвостом собаки, а "рюкзак" — мордой питомца.Ранее в Сети появилось видео, на котором из-за оптической иллюзии голова купающегося мужчины "отделилась" от тела.На кадрах видно, что через прозрачные стенки бассейна положение человека в воде выглядит искаженным. По мере приближения камеры и смены ракурса части тела "приближаются" друг к другу и в конце концов принимают нормальный вид.

https://ria.ru/20201020/illyuziya-1580489252.html

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