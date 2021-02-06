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Пользователей Сети удивила необычная оптическая иллюзия
Пользователей Сети удивила необычная оптическая иллюзия
В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия: пользователи не могут понять, кто запечатлен на фотографии – человек или собака, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T01:10
2021-02-06T01:10
2021-02-06T01:10
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в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия: пользователи не могут понять, кто запечатлен на фотографии – человек или собака, сообщает Daily Mail.На кадре изображен заснеженный лес, посреди которого "кто-то черный" – то ли бегущая собака, то ли человек с рюкзаком, снятый со спины.Фотография вызвала множество комментариев."Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку", - написал один из пользователей."Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса", - отметил другой."Лол, как тут вообще можно увидеть фигуру человека?" - добавил третий"Я даже немного расстроен из-за того, что сразу увидел собаку", - признался еще один комментатор.Суть иллюзии заключается в том, что на фото изображен никакой не человек, а обычный пудель, бегущий к своему хозяину. То, что на первый взгляд кажется затылком человека, является хвостом собаки, а "рюкзак" — мордой питомца.Ранее в Сети появилось видео, на котором из-за оптической иллюзии голова купающегося мужчины "отделилась" от тела.На кадрах видно, что через прозрачные стенки бассейна положение человека в воде выглядит искаженным. По мере приближения камеры и смены ракурса части тела "приближаются" друг к другу и в конце концов принимают нормальный вид.
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весь мир, в мире
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия: пользователи не могут понять, кто запечатлен на фотографии – человек или собака, сообщает Daily Mail
.
На кадре изображен заснеженный лес, посреди которого "кто-то черный" – то ли бегущая собака, то ли человек с рюкзаком, снятый со спины.
Фотография вызвала множество комментариев.
"Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку", - написал один из пользователей.
"Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса", - отметил другой.
"Лол, как тут вообще можно увидеть фигуру человека?" - добавил третий
"Я даже немного расстроен из-за того, что сразу увидел собаку", - признался еще один комментатор.
Суть иллюзии заключается в том, что на фото изображен никакой не человек, а обычный пудель, бегущий к своему хозяину. То, что на первый взгляд кажется затылком человека, является хвостом собаки, а "рюкзак" — мордой питомца.
Ранее в Сети появилось видео, на котором из-за оптической иллюзии голова купающегося мужчины "отделилась" от тела.
На кадрах видно, что через прозрачные стенки бассейна положение человека в воде выглядит искаженным. По мере приближения камеры и смены ракурса части тела "приближаются" друг к другу и в конце концов принимают нормальный вид.