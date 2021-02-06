https://ria.ru/20210206/gretsiya-1596347817.html

Греция продлила правила въезда россиян до 22 февраля

Греция продлила правила въезда россиян до 22 февраля

Правительство Греции продлило до 22 февраля разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T23:40

2021-02-06T23:40

2021-02-06T23:40

распространение коронавируса

россия

греция

афины

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АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Правительство Греции продлило до 22 февраля разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране. Соответствующее совместное министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в субботу вечером.Греция разрешает въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие постановления "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19" неоднократно продлевалось.Согласно новому решению, его действие продлевается до 6.00 утра 22 февраля.Условия въезда остаются прежними. Граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта - Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется репатриировать пассажира за свой счет.Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.Россия 28 января объявила, что возобновляет авиасообщение с Грецией с 8 февраля, рейсы Москва – Афины будут выполняться два раза в неделю. Однако никаких изменений в решении греческих министерств по сравнению с ранее изданными не внесено.

https://ria.ru/20210203/gretsiya-1595821620.html

https://ria.ru/20210203/aviabilety-1595812903.html

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россия, греция, афины