Прокурора по делу Навального взяли под госзащиту
15:26 06.02.2021 (обновлено: 16:03 06.02.2021)
© Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
© Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Госзащита предоставлена прокурору Екатерине Фроловой, которая поддерживает обвинение по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Прокурору предоставлена госзащита и личная охрана", — сказал собеседник агентства, не уточнив, в связи с чем было принято такое решение. На заседании по делу Навального в Бабушкинском суде Москвы корреспонденты РИА Новости заметили, что гособвинитель пришла в сопровождении двух мужчин в штатском, похожих на телохранителей.
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Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК России). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение может грозить двухлетний срок.