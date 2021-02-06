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Прокурора по делу Навального взяли под госзащиту
Прокурора по делу Навального взяли под госзащиту
Госзащита предоставлена прокурору Екатерине Фроловой, которая поддерживает обвинение по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T15:26
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москва
происшествия
россия
алексей навальный
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Госзащита предоставлена прокурору Екатерине Фроловой, которая поддерживает обвинение по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Прокурору предоставлена госзащита и личная охрана", — сказал собеседник агентства, не уточнив, в связи с чем было принято такое решение. На заседании по делу Навального в Бабушкинском суде Москвы корреспонденты РИА Новости заметили, что гособвинитель пришла в сопровождении двух мужчин в штатском, похожих на телохранителей.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК России). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение может грозить двухлетний срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/navalnyy-1596192629.html
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москва, происшествия, россия, алексей навальный

Прокурора по делу Навального взяли под госзащиту

15:26 06.02.2021 (обновлено: 16:03 06.02.2021)
 
© Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Госзащита предоставлена прокурору Екатерине Фроловой, которая поддерживает обвинение по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Прокурору предоставлена госзащита и личная охрана", — сказал собеседник агентства, не уточнив, в связи с чем было принято такое решение. На заседании по делу Навального в Бабушкинском суде Москвы корреспонденты РИА Новости заметили, что гособвинитель пришла в сопровождении двух мужчин в штатском, похожих на телохранителей.
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 15:46
Навальный и прокурор поспорили из-за самочувствия ветерана
Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК России). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение может грозить двухлетний срок.
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