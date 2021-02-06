https://ria.ru/20210206/goszaschita-1596309306.html

Прокурора по делу Навального взяли под госзащиту

Прокурора по делу Навального взяли под госзащиту

Госзащита предоставлена прокурору Екатерине Фроловой, которая поддерживает обвинение по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T15:26

2021-02-06T15:26

2021-02-06T16:03

москва

происшествия

россия

алексей навальный

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Госзащита предоставлена прокурору Екатерине Фроловой, которая поддерживает обвинение по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Прокурору предоставлена госзащита и личная охрана", — сказал собеседник агентства, не уточнив, в связи с чем было принято такое решение. На заседании по делу Навального в Бабушкинском суде Москвы корреспонденты РИА Новости заметили, что гособвинитель пришла в сопровождении двух мужчин в штатском, похожих на телохранителей.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК России). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение может грозить двухлетний срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/navalnyy-1596192629.html

https://ria.ru/20210202/srok-1595764921.html

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москва, происшествия, россия, алексей навальный