https://ria.ru/20210206/germaniya-1596292743.html

Берлин заявил о нежелании разрушать "чуть ли не последний мост" с Москвой

Берлин заявил о нежелании разрушать "чуть ли не последний мост" с Москвой

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свете дискуссий вокруг газопровода "Северный поток 2" заявил, что энергетические отношения являются "чуть ли не... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:33

2021-02-06T12:33

2021-02-06T14:36

россия

северный поток — 2

франк-вальтер штайнмайер

алексей навальный

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свете дискуссий вокруг газопровода "Северный поток 2" заявил, что энергетические отношения являются "чуть ли не последним" мостом между Россией и Европой и разрушение этого моста не стало бы признаком силы."После устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься о том, стоит ли полностью и безвозвратно разрушать этот мост. Я считаю, что разрушение мостов - не признак силы. Как нам оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы разрубим последние связи?" - сказал Штайнмайер в интервью газете Rheinische Post.Против проекта "Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе.Штайнмайер добавил, что в германо-российских отношениях были как периоды "плодотворного партнерства", так и периоды "ужасного кровопролития". В этой связи Штайнмайер указал, что, несмотря на "сложные отношения" между странами в настоящем, "есть прошлое до этого и будущее после".Штайнмайер заявил также, что арест и осуждение Алексея Навального "не имеют ничего общего с правовым государством".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210206/avstriya-1596287249.html

https://ria.ru/20210205/potok-1596245518.html

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сша

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россия, северный поток — 2, франк-вальтер штайнмайер, алексей навальный, сша, украина, в мире