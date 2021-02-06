СМИ: ФРГ обсуждает идею "механизма отключения" "Северного потока — 2"
01:48 06.02.2021 (обновлено: 02:55 06.02.2021)
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтДоставка труб для "Северного потока - 2"
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный Берлин изучает возможность использования "механизма отключения" газопровода "Северный поток — 2", который предполагает перекрытие подачи газа в случае, если Россия будет оказывать "давление" на Украину, сообщает немецкий журнал деловых новостей WirtschaftsWoche со ссылкой на свои источники.
По информации издания, данный шаг позволил бы приостановить подачу газа с немецкой стороны, если Россия попытается "шантажировать" Украину сокращением поставок газа. В МИД Германии считают, что такой ход сделал бы "практически невозможным" для Москвы использование "Северного потока — 2" в качестве рычага воздействия на Киев.
При этом в статье отмечается, что даже после смены администрации в США ни канцлер Ангела Меркель, ни министр иностранных дел Хайко Маас не готовы отказаться от участия Германии в проекте.
Во вторник газета Handelsblatt сообщала со ссылкой на источник в американской администрации, что США выразили готовность обсуждать вопрос "Северного потока — 2" при выполнении ряда условий. В частности, Вашингтон хочет договориться о возможности временного отключения газопровода в случае ограничения поставок российского газа через Украину. Однако, по данным издания, идея такого механизма пока всерьез не рассматривалась правительством Германии.
При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что считает расхождения среди стран Запада, в том числе с США, по проекту "Северный поток — 2" не такими серьезными, как кажется.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон использует разные методы давления на Германию, чтобы помешать реализации проекта, включая введение санкций против компаний, занимающихся строительством газопровода. В России выразили уверенность, что газопровод будет достроен.