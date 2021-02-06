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https://ria.ru/20210206/gazoprovod-1596264503.html
СМИ: ФРГ обсуждает идею "механизма отключения" "Северного потока — 2"
СМИ: ФРГ обсуждает идею "механизма отключения" "Северного потока — 2"
Официальный Берлин изучает возможность использования "механизма отключения" газопровода "Северный поток — 2", который предполагает перекрытие подачи газа в... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T01:48
2021-02-06T02:55
россия
северный поток — 2
ангела меркель
германия
экономика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный Берлин изучает возможность использования "механизма отключения" газопровода "Северный поток — 2", который предполагает перекрытие подачи газа в случае, если Россия будет оказывать "давление" на Украину, сообщает немецкий журнал деловых новостей WirtschaftsWoche со ссылкой на свои источники.По информации издания, данный шаг позволил бы приостановить подачу газа с немецкой стороны, если Россия попытается "шантажировать" Украину сокращением поставок газа. В МИД Германии считают, что такой ход сделал бы "практически невозможным" для Москвы использование "Северного потока — 2" в качестве рычага воздействия на Киев.При этом в статье отмечается, что даже после смены администрации в США ни канцлер Ангела Меркель, ни министр иностранных дел Хайко Маас не готовы отказаться от участия Германии в проекте.Во вторник газета Handelsblatt сообщала со ссылкой на источник в американской администрации, что США выразили готовность обсуждать вопрос "Северного потока — 2" при выполнении ряда условий. В частности, Вашингтон хочет договориться о возможности временного отключения газопровода в случае ограничения поставок российского газа через Украину. Однако, по данным издания, идея такого механизма пока всерьез не рассматривалась правительством Германии.При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что считает расхождения среди стран Запада, в том числе с США, по проекту "Северный поток — 2" не такими серьезными, как кажется."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон использует разные методы давления на Германию, чтобы помешать реализации проекта, включая введение санкций против компаний, занимающихся строительством газопровода. В России выразили уверенность, что газопровод будет достроен.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/merkel-1596253311.html
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россия, северный поток — 2, ангела меркель, германия, экономика

СМИ: ФРГ обсуждает идею "механизма отключения" "Северного потока — 2"

01:48 06.02.2021 (обновлено: 02:55 06.02.2021)
 
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтДоставка труб для "Северного потока - 2"
Доставка труб для Северного потока - 2 - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный Берлин изучает возможность использования "механизма отключения" газопровода "Северный поток — 2", который предполагает перекрытие подачи газа в случае, если Россия будет оказывать "давление" на Украину, сообщает немецкий журнал деловых новостей WirtschaftsWoche со ссылкой на свои источники.
По информации издания, данный шаг позволил бы приостановить подачу газа с немецкой стороны, если Россия попытается "шантажировать" Украину сокращением поставок газа. В МИД Германии считают, что такой ход сделал бы "практически невозможным" для Москвы использование "Северного потока — 2" в качестве рычага воздействия на Киев.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 21:00
Американские СМИ заочно поспорили с Меркель по "Северному потоку-2"
При этом в статье отмечается, что даже после смены администрации в США ни канцлер Ангела Меркель, ни министр иностранных дел Хайко Маас не готовы отказаться от участия Германии в проекте.
Во вторник газета Handelsblatt сообщала со ссылкой на источник в американской администрации, что США выразили готовность обсуждать вопрос "Северного потока — 2" при выполнении ряда условий. В частности, Вашингтон хочет договориться о возможности временного отключения газопровода в случае ограничения поставок российского газа через Украину. Однако, по данным издания, идея такого механизма пока всерьез не рассматривалась правительством Германии.
При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что считает расхождения среди стран Запада, в том числе с США, по проекту "Северный поток — 2" не такими серьезными, как кажется.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон использует разные методы давления на Германию, чтобы помешать реализации проекта, включая введение санкций против компаний, занимающихся строительством газопровода. В России выразили уверенность, что газопровод будет достроен.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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РоссияСеверный поток — 2Ангела МеркельГерманияЭкономика
 
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