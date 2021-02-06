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Почему будущее Европы зависит от ее отношений с Россией
Почему будущее Европы зависит от ее отношений с Россией
Слабость Европы нагляднее всего проявляется в отношениях с Россией. Для того чтобы укрепить Евросоюз, нужно выстроить нормальные отношения с Россией — как... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T08:00
2021-02-06T07:58
россия
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
германия
авторы
мнение - авторы
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Слабость Европы нагляднее всего проявляется в отношениях с Россией. Для того чтобы укрепить Евросоюз, нужно выстроить нормальные отношения с Россией — как минимум наладить стратегический диалог, а как максимум (исходя из европейских интересов) установить стратегическое партнерство двух центров силы. Но это в том случае, если ЕС действительно хочет быть самостоятельным центром силы в XXI веке. Чтобы оставаться младшим партнером в рамках атлантического проекта, можно ничего не менять, сохраняя нынешнюю нестабильную ситуацию на своем восточном фронте.Однако тогда нужно будет забыть не только о значимой роли единой Европы в строительстве нового миропорядка, но и о продолжении успешной евроинтеграции как таковой, фактически поставить крест на будущем Евросоюза. Потому что конфронтация с Россией является для атлантистов не просто удобным способом не допустить самостоятельности и укрепления ЕС, но и постоянным поводом для противоречий внутри Евросоюза.Нет, ЕС развалят не разногласия по русскому вопросу. Именно отсутствие выгодных для Европы отношений с Россией — для самих европейцев убедительнейший пример того, что общеевропейская политика не имеет ничего общего с интересами народов континента. Если немцы, итальянцы, французы и вообще подавляющее большинство европейцев выступают за нормальные отношения с Россией, а общеевропейская элита не хочет или не может выстроить такие отношения на уровне ЕС, да еще и мешает делать это национальным правительствам, то зачем нужен такой "Союз нерушимый"?Ведь евроинтеграция и так вызывает массу вопросов у европейских народов — кто-то недоволен тем, что "все попали в экономическую зависимость от немцев", кому-то не нравятся навязываемые моральные и культурные "ценности", другие против нашествия мигрантов. Но это все внутренние проблемы создаваемой большой европейской семьи, которые можно списать на сложности становления. А вот если жители "европейского дома" не могут самостоятельно выстраивать отношения с жителями соседнего "русского дома", то, может быть, их дом на самом деле им и не принадлежит? И кто-то просто собирает их в нем для того, чтобы в какой-то момент закрыть на замок входную дверь и поджечь? Или уплотнить их всех, сдав квартиры новым жильцам? А пока что, чтобы отвлечь внимание, запугивает злым соседом, который только и мечтает о том, как захватить их уютный старый дом?Нельзя сказать, что европейские элиты не понимают этой проблемы, большая их часть хочет выйти из тупика в отношениях с Россией. Но, попав в 2014-м в украинскую ловушку (а насильственный разворот Украины на Запад был нужен атлантистам не только в рамках игры против России, но и для стравливания России и Европы), ЕС так и не смог выбраться из нее, не смог развязать себе руки на российском направлении. Не помогли даже выход из ЕС однозначно антироссийски настроенной Британии, даже призывы французского руководства переосмыслить отношения с Россией, даже непреклонная позиция Берлина по "Северному потоку — 2" — отношения с Россией остаются заминированными украинской темой. ЕС не может ни забрать Украину себе (это приведет к конфликту с Россией), ни отказаться от евроморковки для Украины, не может признать ее частью русского мира — но при этом разыгрывать украинскую карту выгодно не немцам с французами, а англосаксам.Которые при этом видят, как европейцы давно уже пытаются если не обезвредить, то заморозить "украинскую мину" — минимизировав ее влияние на свои отношения с Россией. Чтобы в ЕС не расслаблялись, паралелльно все эти годы шла накачка темы русского вмешательства в европейские дела, демонизация Путина ("отравитель Скрипалей") и России в целом. И последние месяцы в антиевропейскую игру пытаются ввести уже и фактор Навального — давайте, вводите санкции против России. Сначала за его "отравление", а теперь и за "незаконное заключение в тюрьму".Европейские лидеры хорошо понимают цели этой "ловушки с Навальным" — как и в украинской истории, европейцы должны будут выступать в роли актеров, играющих в чужом, англосаксонском спектакле на тему "изолируем Россию". Даже умеренным европейским атлантистам этого очень не хочется — не из-за любви к России, а по совершенно прагматическим соображениям.Это показал и визит в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля — который стал первой поездкой такого уровня за четыре года. Да, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что "определенно, наши отношения сейчас крайне напряжены, и ситуация с Навальным — это нижняя точка", а в ответ услышал от Сергея Лаврова, что "мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером" (глава МИД добавил, что ненадежным "по крайней мере на данном этапе"; однако это уточнение — лишь дань вежливости и признак присущего нам оптимизма). Но это все было предсказуемо: Лавров несколько месяцев назад вообще говорил о том, что в Москве подумывают о целесообразности контактов с теми, кто не хочет равноправного диалога и лишь давит на Россию, а уж в ЕС порой позволяют себе откровенную русофобию.Интересно другое — накануне поездки Боррель опубликовал во Frankfurter Allgemeine статью "Пора говорить с Россией". Большая часть ее посвящена разногласиям и перечислениям того, как Россия нарушает взятые на себя обязательства. Но это все ритуально и понятно. Главный пафос в другом:То есть Боррель (открыто называвший нашу страну "давним врагом" еще до вступления в должность верховного комиссара ЕС) доказывает право ЕС говорить с Россией. Кому он это объясняет? Англосаксам и европейским радикальным атлантистам — то есть тем, кто пытается пресечь любое движение Европы в сторону стратегической даже не самостоятельности, а автономности. "Мы будем вести диалог" с Россией — в нынешней ситуации это просто эвфемизм слов "мы сами хотим определять свое будущее". Собственно говоря, именно это и предлагает Европе Россия, как сказал Боррелю Лавров:Москва предлагает Европе не бояться честного разговора о стратегических интересах — откровенного и самостоятельного. Способны ли нынешние европейские лидеры — как на уровне ЕС, так и в первую очередь на уровне руководства ключевых государств, Германии и Франции — к такому разговору?Учитывая что в ближайшие 15 месяцев обе страны пройдут через тяжелейшие предвыборные кампании (и смену лидера как минимум в Германии), Россия может и подождать, пока ситуация в руководящих кабинетах Берлина и Парижа стабилизируется. Но если за это время Европа станет слабее, ей некого будет в этом винить, кроме как свое собственное руководство.
https://ria.ru/20210205/borrel-1596169747.html
https://ria.ru/20210205/dialog-1596163314.html
https://ria.ru/20210205/borrel-1596150953.html
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Петр Акопов
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россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, германия, авторы, мнение - авторы

Почему будущее Европы зависит от ее отношений с Россией

08:00 06.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Слабость Европы нагляднее всего проявляется в отношениях с Россией. Для того чтобы укрепить Евросоюз, нужно выстроить нормальные отношения с Россией — как минимум наладить стратегический диалог, а как максимум (исходя из европейских интересов) установить стратегическое партнерство двух центров силы. Но это в том случае, если ЕС действительно хочет быть самостоятельным центром силы в XXI веке. Чтобы оставаться младшим партнером в рамках атлантического проекта, можно ничего не менять, сохраняя нынешнюю нестабильную ситуацию на своем восточном фронте.
Однако тогда нужно будет забыть не только о значимой роли единой Европы в строительстве нового миропорядка, но и о продолжении успешной евроинтеграции как таковой, фактически поставить крест на будущем Евросоюза. Потому что конфронтация с Россией является для атлантистов не просто удобным способом не допустить самостоятельности и укрепления ЕС, но и постоянным поводом для противоречий внутри Евросоюза.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 13:50
Боррель заявил, что у Евросоюза и России остались разногласия
Нет, ЕС развалят не разногласия по русскому вопросу. Именно отсутствие выгодных для Европы отношений с Россией — для самих европейцев убедительнейший пример того, что общеевропейская политика не имеет ничего общего с интересами народов континента. Если немцы, итальянцы, французы и вообще подавляющее большинство европейцев выступают за нормальные отношения с Россией, а общеевропейская элита не хочет или не может выстроить такие отношения на уровне ЕС, да еще и мешает делать это национальным правительствам, то зачем нужен такой "Союз нерушимый"?
Ведь евроинтеграция и так вызывает массу вопросов у европейских народов — кто-то недоволен тем, что "все попали в экономическую зависимость от немцев", кому-то не нравятся навязываемые моральные и культурные "ценности", другие против нашествия мигрантов. Но это все внутренние проблемы создаваемой большой европейской семьи, которые можно списать на сложности становления. А вот если жители "европейского дома" не могут самостоятельно выстраивать отношения с жителями соседнего "русского дома", то, может быть, их дом на самом деле им и не принадлежит? И кто-то просто собирает их в нем для того, чтобы в какой-то момент закрыть на замок входную дверь и поджечь? Или уплотнить их всех, сдав квартиры новым жильцам? А пока что, чтобы отвлечь внимание, запугивает злым соседом, который только и мечтает о том, как захватить их уютный старый дом?
Нельзя сказать, что европейские элиты не понимают этой проблемы, большая их часть хочет выйти из тупика в отношениях с Россией. Но, попав в 2014-м в украинскую ловушку (а насильственный разворот Украины на Запад был нужен атлантистам не только в рамках игры против России, но и для стравливания России и Европы), ЕС так и не смог выбраться из нее, не смог развязать себе руки на российском направлении. Не помогли даже выход из ЕС однозначно антироссийски настроенной Британии, даже призывы французского руководства переосмыслить отношения с Россией, даже непреклонная позиция Берлина по "Северному потоку — 2" — отношения с Россией остаются заминированными украинской темой. ЕС не может ни забрать Украину себе (это приведет к конфликту с Россией), ни отказаться от евроморковки для Украины, не может признать ее частью русского мира — но при этом разыгрывать украинскую карту выгодно не немцам с французами, а англосаксам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 13:21
Лавров призвал к отдельному диалогу с ЕС по борьбе с дезинформацией
Которые при этом видят, как европейцы давно уже пытаются если не обезвредить, то заморозить "украинскую мину" — минимизировав ее влияние на свои отношения с Россией. Чтобы в ЕС не расслаблялись, паралелльно все эти годы шла накачка темы русского вмешательства в европейские дела, демонизация Путина ("отравитель Скрипалей") и России в целом. И последние месяцы в антиевропейскую игру пытаются ввести уже и фактор Навального — давайте, вводите санкции против России. Сначала за его "отравление", а теперь и за "незаконное заключение в тюрьму".
Европейские лидеры хорошо понимают цели этой "ловушки с Навальным" — как и в украинской истории, европейцы должны будут выступать в роли актеров, играющих в чужом, англосаксонском спектакле на тему "изолируем Россию". Даже умеренным европейским атлантистам этого очень не хочется — не из-за любви к России, а по совершенно прагматическим соображениям.
Это показал и визит в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля — который стал первой поездкой такого уровня за четыре года. Да, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что "определенно, наши отношения сейчас крайне напряжены, и ситуация с Навальным — это нижняя точка", а в ответ услышал от Сергея Лаврова, что "мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером" (глава МИД добавил, что ненадежным "по крайней мере на данном этапе"; однако это уточнение — лишь дань вежливости и признак присущего нам оптимизма). Но это все было предсказуемо: Лавров несколько месяцев назад вообще говорил о том, что в Москве подумывают о целесообразности контактов с теми, кто не хочет равноправного диалога и лишь давит на Россию, а уж в ЕС порой позволяют себе откровенную русофобию.
Интересно другое — накануне поездки Боррель опубликовал во Frankfurter Allgemeine статью "Пора говорить с Россией". Большая часть ее посвящена разногласиям и перечислениям того, как Россия нарушает взятые на себя обязательства. Но это все ритуально и понятно. Главный пафос в другом:
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:27
Брюссель выступает за диалог с Москвой, заявил Боррель

"Евросоюз и Россия видят друг в друге соперников, а не партнеров. При этом когда-то мы мечтали о другой Европе. Нам необходимо открыто говорить — друг с другом, а не друг о друге. <...> Нам необходим открытый диалог с Россией о состоянии наших отношений. Ведь именно в этом состоит смысл и цель дипломатии: вести переговоры друг с другом, передавать сообщения и пытаться найти общий язык. <...>

Но, несмотря ни на что, есть сферы, в которых мы можем сотрудничать и добиваться результатов. <...> Большее взаимопонимание и совместные усилия ЕС и России благоприятно повлияли бы на многие региональные кризисы. <...> Глобальные вызовы нашего времени требуют глобальных решений — начиная с пандемии COVID-19. Нам нужно больше, а не меньше сотрудничества, прозрачности и обмена информацией. <...>

Стабильность в Европе должна основываться на сотрудничестве, уважении территориальной целостности и суверенитета государств, а также на уважении прав человека и основных свобод. Начать диалог не означает, что мы просто перейдем к статусу-кво. Необходимо найти сферы, где есть взаимопонимание, для того, чтобы постепенно восстановить доверие".
То есть Боррель (открыто называвший нашу страну "давним врагом" еще до вступления в должность верховного комиссара ЕС) доказывает право ЕС говорить с Россией. Кому он это объясняет? Англосаксам и европейским радикальным атлантистам — то есть тем, кто пытается пресечь любое движение Европы в сторону стратегической даже не самостоятельности, а автономности. "Мы будем вести диалог" с Россией — в нынешней ситуации это просто эвфемизм слов "мы сами хотим определять свое будущее". Собственно говоря, именно это и предлагает Европе Россия, как сказал Боррелю Лавров:
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 13:01
Лавров заявил об опасности деградации отношений России и Евросоюза
"Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом — между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это нездоровая ситуация, которая не приносит благо никому.

Спорадические дискуссии по той или иной горячей международной теме или по вопросам взаимных озабоченностей и претензий не могут заменить системного, всеобъемлющего подхода к нашим отношениям. Этот подход существовал ранее. Он воплощен в соответствующих механизмах, но затем был обрушен Европейским союзом в одностороннем порядке. Поэтому назрел и уже перезрел вопрос о необходимости подробного, честного обзора положения дел в отношениях России с ЕС".

Москва предлагает Европе не бояться честного разговора о стратегических интересах — откровенного и самостоятельного. Способны ли нынешние европейские лидеры — как на уровне ЕС, так и в первую очередь на уровне руководства ключевых государств, Германии и Франции — к такому разговору?
Учитывая что в ближайшие 15 месяцев обе страны пройдут через тяжелейшие предвыборные кампании (и смену лидера как минимум в Германии), Россия может и подождать, пока ситуация в руководящих кабинетах Берлина и Парижа стабилизируется. Но если за это время Европа станет слабее, ей некого будет в этом винить, кроме как свое собственное руководство.
 
РоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзГерманияАвторыМнение - Авторы
 
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