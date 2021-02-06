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Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России
Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России
Решение агентства Fitch, подтвердившего рейтинг России, является еще одним свидетельством того, что российская экономика успешно преодолела негативные... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T00:50
2021-02-06T07:30
россия
fitch ratings
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Решение агентства Fitch, подтвердившего рейтинг России, является еще одним свидетельством того, что российская экономика успешно преодолела негативные последствия "коронакризиса", заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.В субботу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "BBB", прогноз стабильный. Согласно прогнозам Fitch, российская экономика в 2021 году вырастет на три процента.В середине января агентство S&amp;P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.Силуанов добавил, что Fitch Ratings отметило высокую устойчивость российской экономики перед лицом внешних шоков, которая обеспечена взвешенной бюджетной политикой в сочетании с инфляционным таргетированием и плавающим валютным курсом."Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения", - заключил глава Минфина.
https://ria.ru/20210202/ekonomika-1595535261.html
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россия, fitch ratings, антон силуанов, экономика

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

00:50 06.02.2021 (обновлено: 07:30 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Решение агентства Fitch, подтвердившего рейтинг России, является еще одним свидетельством того, что российская экономика успешно преодолела негативные последствия "коронакризиса", заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
В субботу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "BBB", прогноз стабильный. Согласно прогнозам Fitch, российская экономика в 2021 году вырастет на три процента.

"Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings - на уровне BBB со стабильным прогнозом является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий "коронакризиса", - отметил Силуанов.

В середине января агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
Силуанов добавил, что Fitch Ratings отметило высокую устойчивость российской экономики перед лицом внешних шоков, которая обеспечена взвешенной бюджетной политикой в сочетании с инфляционным таргетированием и плавающим валютным курсом.
"Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения", - заключил глава Минфина.
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