https://ria.ru/20210206/ekonomika-1596262017.html

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

Решение агентства Fitch, подтвердившего рейтинг России, является еще одним свидетельством того, что российская экономика успешно преодолела негативные... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T00:50

2021-02-06T00:50

2021-02-06T07:30

россия

fitch ratings

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Решение агентства Fitch, подтвердившего рейтинг России, является еще одним свидетельством того, что российская экономика успешно преодолела негативные последствия "коронакризиса", заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.В субботу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "BBB", прогноз стабильный. Согласно прогнозам Fitch, российская экономика в 2021 году вырастет на три процента.В середине января агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.Силуанов добавил, что Fitch Ratings отметило высокую устойчивость российской экономики перед лицом внешних шоков, которая обеспечена взвешенной бюджетной политикой в сочетании с инфляционным таргетированием и плавающим валютным курсом."Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения", - заключил глава Минфина.

https://ria.ru/20210202/ekonomika-1595535261.html

россия

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россия, fitch ratings, антон силуанов, экономика