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Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая
Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая
Основатель Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая Хамданом бен Мухаммедом Аль Мактумом, сообщает медиаофис правительства эмирата. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T15:04
2021-02-06T15:04
2021-02-06T20:03
мухаммед али
telegram (приложение)
павел дуров
дубай (город)
технологии
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая Хамданом бен Мухаммедом Аль Мактумом, сообщает медиаофис правительства эмирата.Наследный принц Дубая заявил на встрече, что "возможность Дубая обеспечить продуктивную среду, ориентированную на рост технологических стартапов, подтверждается тем фактом, что некоторые самые интересные и успешные цифровые компании мира, такие как Telegram, решили управлять предприятиями с территории эмирата".Дуров, в свою очередь, отметил, что "экосистема стартапов, развитая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, которые предлагает Дубай, сделали его центром для талантов и предпринимателей, которые стремятся выйти на глобальный уровень".Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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мухаммед али, telegram (приложение), павел дуров, дубай (город), технологии, в мире
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Основатель Telegram Павел Дуров
встретился с наследным принцем Дубая
Хамданом бен Мухаммедом Аль
Мактумом, сообщает медиаофис правительства эмирата.
Наследный принц Дубая заявил на встрече, что "возможность Дубая обеспечить продуктивную среду, ориентированную на рост технологических стартапов, подтверждается тем фактом, что некоторые самые интересные и успешные цифровые компании мира, такие как Telegram, решили управлять предприятиями с территории эмирата".
Дуров, в свою очередь, отметил, что "экосистема стартапов, развитая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, которые предлагает Дубай, сделали его центром для талантов и предпринимателей, которые стремятся выйти на глобальный уровень".
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".