Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210206/donbass-1596335329.html
Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
Двое украинских военных погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка в Донбассе, еще один получил ранения,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:18
2021-02-06T22:08
луганская народная республика
донецкая народная республика
арсен аваков
минск
оон
донбасс
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155055/28/1550552809_109:108:3072:1775_1920x0_80_0_0_7f20fbf400b8d76021d18a9cd696d42d.jpg
КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Двое украинских военных погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка в Донбассе, еще один получил ранения, сообщается на фейсбук-странице пресс-центра штаба Операции объединенных сил.Ранее украинские силовики заявили, что с начала субботы в зоне конфликта произошло десять нарушений режима тишины, двое военнослужащих были ранены.Как говорится в посте, подрыв произошел во время выдвижения военных на позиции."От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, вечером возле Песков в ходе обстрела из стрелкового оружия ранили еще одного украинского военного.Как ранее отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в последние недели ситуация в Донбассе обострилась и "мирного процесса уже нет".Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются. Украинские политики постоянно затягивают выполнение Минских соглашений и выдвигают противоречащие им инициативы. Глава МИД России Сергей Лавров не раз призывал Киев перестать саботировать выполнение договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
https://ria.ru/20210203/konlfikt-1595892240.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155055/28/1550552809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d569f6d30fb07e1e9ec229b026f0598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, арсен аваков, минск, оон, донбасс, украина, в мире

Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе

20:18 06.02.2021 (обновлено: 22:08 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие в Луганской области
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Двое украинских военных погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка в Донбассе, еще один получил ранения, сообщается на фейсбук-странице пресс-центра штаба Операции объединенных сил.
Ранее украинские силовики заявили, что с начала субботы в зоне конфликта произошло десять нарушений режима тишины, двое военнослужащих были ранены.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 17:10
Грызлов обвинил Украину и ее "группу поддержки" в разрушениях в Донбассе
Как говорится в посте, подрыв произошел во время выдвижения военных на позиции.
"От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, вечером возле Песков в ходе обстрела из стрелкового оружия ранили еще одного украинского военного.
Как ранее отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в последние недели ситуация в Донбассе обострилась и "мирного процесса уже нет".
Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются. Украинские политики постоянно затягивают выполнение Минских соглашений и выдвигают противоречащие им инициативы. Глава МИД России Сергей Лавров не раз призывал Киев перестать саботировать выполнение договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАрсен АваковМинскООНДонбассУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Сбросившая почти 60 килограммов женщина раскрыла главный секрет похудения
05:19Австрия готова организовать производство российской вакцины
05:03В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд
04:57Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России
04:34Пушков дал совет, как Россия должна себя вести в отношениях с Западом
03:27Советник Трампа рассказал о его жизни после ухода с поста президента
03:18Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать
03:03Кинолог предостерег от перевода собак на веганскую диету
03:02Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале
02:43FT: вакцина AstraZeneca плохо защищает от штамма коронавируса из ЮАР
02:22У РОВД в Махачкале собрались сотни земляков убитого экс-главы села
02:08Токсиколог рассказал, чем нельзя обрабатывать маску
02:01Назван неочевидный признак серьезных заболеваний
01:42В Росгвардии прокомментировали убийство экс-главы села в Дагестане
01:24США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами
01:16Адвокат дал совет, как не попасть на работу в проблемную фирму
01:09Ученая рассказала, могут ли космонавты лечить гайморит на МКС
01:05На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
00:57Отец Началовой рассказал о конфликте из-за имущества певицы
00:50В Любляне возобновили работу пострадавшего от вандалов Вечного огня
Лента новостейМолния