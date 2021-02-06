https://ria.ru/20210206/donbass-1596335329.html

Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе

Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе

Двое украинских военных погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка в Донбассе, еще один получил ранения,... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T20:18

2021-02-06T20:18

2021-02-06T22:08

луганская народная республика

донецкая народная республика

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КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Двое украинских военных погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка в Донбассе, еще один получил ранения, сообщается на фейсбук-странице пресс-центра штаба Операции объединенных сил.Ранее украинские силовики заявили, что с начала субботы в зоне конфликта произошло десять нарушений режима тишины, двое военнослужащих были ранены.Как говорится в посте, подрыв произошел во время выдвижения военных на позиции."От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, вечером возле Песков в ходе обстрела из стрелкового оружия ранили еще одного украинского военного.Как ранее отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в последние недели ситуация в Донбассе обострилась и "мирного процесса уже нет".Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются. Украинские политики постоянно затягивают выполнение Минских соглашений и выдвигают противоречащие им инициативы. Глава МИД России Сергей Лавров не раз призывал Киев перестать саботировать выполнение договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20210203/konlfikt-1595892240.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

донбасс

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, арсен аваков, минск, оон, донбасс, украина, в мире