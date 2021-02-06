Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
20:18 06.02.2021 (обновлено: 22:08 06.02.2021)
КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Двое украинских военных погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка в Донбассе, еще один получил ранения, сообщается на фейсбук-странице пресс-центра штаба Операции объединенных сил.
Ранее украинские силовики заявили, что с начала субботы в зоне конфликта произошло десять нарушений режима тишины, двое военнослужащих были ранены.
Как говорится в посте, подрыв произошел во время выдвижения военных на позиции.
"От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, вечером возле Песков в ходе обстрела из стрелкового оружия ранили еще одного украинского военного.
Как ранее отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в последние недели ситуация в Донбассе обострилась и "мирного процесса уже нет".
Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются. Украинские политики постоянно затягивают выполнение Минских соглашений и выдвигают противоречащие им инициативы. Глава МИД России Сергей Лавров не раз призывал Киев перестать саботировать выполнение договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения