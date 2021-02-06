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МИД Украины выразил солидарность с высланными из России дипломатами
МИД Украины выразил солидарность с высланными из России дипломатами
Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с послами ФРГ, Польши и Швеции на фоне их высылки из России. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T10:37
2021-02-06T10:37
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с послами ФРГ, Польши и Швеции на фоне их высылки из России.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве."Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter. По мнению Киева, "решение России противоречит Венской конвенции".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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россия, мид украины, швеция, москва, германия, украина, в мире

МИД Украины выразил солидарность с высланными из России дипломатами

10:37 06.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с послами ФРГ, Польши и Швеции на фоне их высылки из России.
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
"Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter. По мнению Киева, "решение России противоречит Венской конвенции".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Прохожий у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 18:35
Дипломаты из Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата в РФ
 
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