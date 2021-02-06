https://ria.ru/20210206/diplomaty-1596282951.html
МИД Украины выразил солидарность с высланными из России дипломатами
МИД Украины выразил солидарность с высланными из России дипломатами
Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с послами ФРГ, Польши и Швеции на фоне их высылки из России. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T10:37
2021-02-06T10:37
2021-02-06T10:37
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с послами ФРГ, Польши и Швеции на фоне их высылки из России.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве."Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter. По мнению Киева, "решение России противоречит Венской конвенции".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/diplomaty-1596233070.html
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россия, мид украины, швеция, москва, германия, украина, в мире
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с послами ФРГ, Польши и Швеции на фоне их высылки из России.
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
"Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter
. По мнению Киева, "решение России противоречит Венской конвенции".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".