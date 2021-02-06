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США осудили высылку европейских дипломатов из России
США осудили высылку европейских дипломатов из России
США осуждают высылку европейских дипломатов из России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T00:32
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россия
энтони блинкен
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США осуждают высылку европейских дипломатов из России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он назвал такое решение "волюнтаристским" и "неоправданным" и обвинил Россию в "отходе от международных обязательств".Ранее МИД России объявил о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии из-за их участия в несанкционированных акциях, которые прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.
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россия, энтони блинкен, сша, в мире

США осудили высылку европейских дипломатов из России

00:32 06.02.2021 (обновлено: 03:15 06.02.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США осуждают высылку европейских дипломатов из России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Он назвал такое решение "волюнтаристским" и "неоправданным" и обвинил Россию в "отходе от международных обязательств".

"Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией", - говорится в заявлении Блинкена.

Ранее МИД России объявил о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии из-за их участия в несанкционированных акциях, которые прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 18:00
МИД Польши пообещал выслать российского дипломата
 
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