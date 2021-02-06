https://ria.ru/20210206/diplomaty-1596262320.html
США осудили высылку европейских дипломатов из России
США осудили высылку европейских дипломатов из России
США осуждают высылку европейских дипломатов из России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T00:32
2021-02-06T00:32
2021-02-06T03:15
россия
энтони блинкен
сша
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США осуждают высылку европейских дипломатов из России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он назвал такое решение "волюнтаристским" и "неоправданным" и обвинил Россию в "отходе от международных обязательств".Ранее МИД России объявил о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии из-за их участия в несанкционированных акциях, которые прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.
https://ria.ru/20210205/vysylka-1596224008.html
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