https://ria.ru/20210206/diplomaty-1596262320.html

США осудили высылку европейских дипломатов из России

США осудили высылку европейских дипломатов из России

США осуждают высылку европейских дипломатов из России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T00:32

2021-02-06T00:32

2021-02-06T03:15

россия

энтони блинкен

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США осуждают высылку европейских дипломатов из России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он назвал такое решение "волюнтаристским" и "неоправданным" и обвинил Россию в "отходе от международных обязательств".Ранее МИД России объявил о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии из-за их участия в несанкционированных акциях, которые прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.

https://ria.ru/20210205/vysylka-1596224008.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, сша, в мире