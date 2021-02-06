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https://ria.ru/20210206/chartery-1596235371.html
Чартерные полеты по России стартуют с рейсов на Байкал
Чартерные полеты по России стартуют с рейсов на Байкал
Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что чартерная программа, направленная на расширение возможностей доступного отдыха внутри... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:13
2021-02-06T12:30
туризм
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
зарина догузова
республика бурятия
туризм
туры
авиарейсы
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что чартерная программа, направленная на расширение возможностей доступного отдыха внутри страны, стартует в субботу запуском авиарейсов на озеро Байкал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.Глава ведомства подчеркнула, что, как и в прошлом году, одной из ключевых задач Ростуризма остается добиться того, чтобы отдых внутри страны был доступнее и дешевле."Для этого мы продолжим и расширим в 2021 году программу туристического кешбэка и запуск новых чартерных направлений, – сказала Догузова. – Программу этого года мы начинаем с зимнего Байкала – здесь сейчас высокий сезон. Февраль-март – это время, когда можно увидеть прозрачный голубой лед самого большого озера на планете, и также доступны все виды активного зимнего отдыха".Она обратила внимание на то, что по опыту прошлого года, запуск чартеров позволяет в два раза снизить стоимость поездки для конечного потребителя. Особенно экономию почувствуют большие семьи с детьми.Программа стартует 6 февраля, из Москвы и из Екатеринбурга отправятся первые в 2021 году чартерные рейсы в столицу Республики Бурятия – Улан-Удэ."При этом мы планируем постоянно расширять чартерную сеть. Для этого мы подготовили отдельную субсидию для туроператоров. И хотим охватить чартерным сообщением все основные туристически привлекательные направления с возможностью начать путешествие из большинства крупных городов страны", — прокомментировала ситуацию глава Ростуризма.
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Чартерные полеты по России стартуют с рейсов на Байкал

12:13 06.02.2021 (обновлено: 12:30 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что чартерная программа, направленная на расширение возможностей доступного отдыха внутри страны, стартует в субботу запуском авиарейсов на озеро Байкал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
Глава ведомства подчеркнула, что, как и в прошлом году, одной из ключевых задач Ростуризма остается добиться того, чтобы отдых внутри страны был доступнее и дешевле.
"Для этого мы продолжим и расширим в 2021 году программу туристического кешбэка и запуск новых чартерных направлений, – сказала Догузова. – Программу этого года мы начинаем с зимнего Байкала – здесь сейчас высокий сезон. Февраль-март – это время, когда можно увидеть прозрачный голубой лед самого большого озера на планете, и также доступны все виды активного зимнего отдыха".
Она обратила внимание на то, что по опыту прошлого года, запуск чартеров позволяет в два раза снизить стоимость поездки для конечного потребителя. Особенно экономию почувствуют большие семьи с детьми.
Программа стартует 6 февраля, из Москвы и из Екатеринбурга отправятся первые в 2021 году чартерные рейсы в столицу Республики Бурятия – Улан-Удэ.
"При этом мы планируем постоянно расширять чартерную сеть. Для этого мы подготовили отдельную субсидию для туроператоров. И хотим охватить чартерным сообщением все основные туристически привлекательные направления с возможностью начать путешествие из большинства крупных городов страны", — прокомментировала ситуацию глава Ростуризма.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеЗарина ДогузоваРеспублика БурятияТуризмТурыавиарейсыавиакомпанииавиабилетыБайкалФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)МоскваЕкатеринбургУлан-Удэ
 
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