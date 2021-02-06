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https://ria.ru/20210206/cardi-1596233263.html
Cardi B выпустила новый трек, а Weeknd представил сборник хитов
Cardi B выпустила новый трек, а Weeknd представил сборник хитов
Американская исполнительница Cardi B выпустила трек Up и сразу представила клип на него. Режиссер ролика, в котором певица танцует на “могиле” 2020 года, —... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T06:47
2021-02-06T06:47
культура
cardi b
что посмотреть
музыка
новости культуры
кэти перри (хадсон)
рэп
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская исполнительница Cardi B выпустила трек Up и сразу представила клип на него. Режиссер ролика, в котором певица танцует на “могиле” 2020 года, — украинский клипмейкер Таня Муиньо. Ранее она работала с Кэти Перри, Розалией и Монатиком. Оператором ролика стал Никита Кузьменко. Предыдущий трек Cardi B под названием WAP, записанный совместно с Megan Thee Stallion, вышел в августе. Тогда он стал вирусным, за первые семь часов набрав более 5 миллионов просмотров. Возможно, что Up повторит успех, потому что за первые десять часов набрал почти три миллиона. А The Weeknd представил сборник своих хитов The Highlights, в который вошли 18 треков, включая Blinding Lights, Save Your Tears и In Your Eyes. Певец подчеркнул, что пластинка стала попыткой подвести промежуточный итог его музыкальной карьеры.
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cardi b, что посмотреть , музыка, новости культуры, кэти перри (хадсон), рэп

Cardi B выпустила новый трек, а Weeknd представил сборник хитов

06:47 06.02.2021
 
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская исполнительница Cardi B выпустила трек Up и сразу представила клип на него. Режиссер ролика, в котором певица танцует на “могиле” 2020 года, — украинский клипмейкер Таня Муиньо. Ранее она работала с Кэти Перри, Розалией и Монатиком. Оператором ролика стал Никита Кузьменко.
Предыдущий трек Cardi B под названием WAP, записанный совместно с Megan Thee Stallion, вышел в августе. Тогда он стал вирусным, за первые семь часов набрав более 5 миллионов просмотров. Возможно, что Up повторит успех, потому что за первые десять часов набрал почти три миллиона.
А The Weeknd представил сборник своих хитов The Highlights, в который вошли 18 треков, включая Blinding Lights, Save Your Tears и In Your Eyes. Певец подчеркнул, что пластинка стала попыткой подвести промежуточный итог его музыкальной карьеры.
The Weeknd - Save Your Tears. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 11:50Шоубиз
Новый клип The Weeknd за два дня посмотрели почти 20 миллионов раз
 
КультураCardi Bчто посмотретьМузыкаНовости культурыКэти Перри (Хадсон)рэп
 
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