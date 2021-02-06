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Cardi B выпустила новый трек, а Weeknd представил сборник хитов
Cardi B выпустила новый трек, а Weeknd представил сборник хитов
Американская исполнительница Cardi B выпустила трек Up и сразу представила клип на него. Режиссер ролика, в котором певица танцует на “могиле” 2020 года, —... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T06:47
2021-02-06T06:47
2021-02-06T06:47
культура
cardi b
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новости культуры
кэти перри (хадсон)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская исполнительница Cardi B выпустила трек Up и сразу представила клип на него. Режиссер ролика, в котором певица танцует на “могиле” 2020 года, — украинский клипмейкер Таня Муиньо. Ранее она работала с Кэти Перри, Розалией и Монатиком. Оператором ролика стал Никита Кузьменко. Предыдущий трек Cardi B под названием WAP, записанный совместно с Megan Thee Stallion, вышел в августе. Тогда он стал вирусным, за первые семь часов набрав более 5 миллионов просмотров. Возможно, что Up повторит успех, потому что за первые десять часов набрал почти три миллиона. А The Weeknd представил сборник своих хитов The Highlights, в который вошли 18 треков, включая Blinding Lights, Save Your Tears и In Your Eyes. Певец подчеркнул, что пластинка стала попыткой подвести промежуточный итог его музыкальной карьеры.
https://ria.ru/20210108/weeknd-1592307444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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cardi b, что посмотреть , музыка, новости культуры, кэти перри (хадсон), рэп
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская исполнительница Cardi B выпустила трек Up и сразу представила клип на него. Режиссер ролика, в котором певица танцует на “могиле” 2020 года, — украинский клипмейкер Таня Муиньо. Ранее она работала с Кэти Перри, Розалией и Монатиком. Оператором ролика стал Никита Кузьменко.
Предыдущий трек Cardi B под названием WAP, записанный совместно с Megan Thee Stallion, вышел в августе. Тогда он стал вирусным, за первые семь часов набрав более 5 миллионов просмотров. Возможно, что Up повторит успех, потому что за первые десять часов набрал почти три миллиона.
А The Weeknd представил сборник своих хитов The Highlights, в который вошли 18 треков, включая Blinding Lights, Save Your Tears и In Your Eyes. Певец подчеркнул, что пластинка стала попыткой подвести промежуточный итог его музыкальной карьеры.