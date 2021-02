Cardi B выпустила новый трек, а Weeknd представил сборник хитов

https://ria.ru/20210206/cardi-1596233263.html

Американская исполнительница Cardi B выпустила трек Up и сразу представила клип на него.

2021-02-06T06:47

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская исполнительница Cardi B выпустила трек Up и сразу представила клип на него. Режиссер ролика, в котором певица танцует на “могиле” 2020 года, — украинский клипмейкер Таня Муиньо. Ранее она работала с Кэти Перри, Розалией и Монатиком. Оператором ролика стал Никита Кузьменко. Предыдущий трек Cardi B под названием WAP, записанный совместно с Megan Thee Stallion, вышел в августе. Тогда он стал вирусным, за первые семь часов набрав более 5 миллионов просмотров. Возможно, что Up повторит успех, потому что за первые десять часов набрал почти три миллиона. А The Weeknd представил сборник своих хитов The Highlights, в который вошли 18 треков, включая Blinding Lights, Save Your Tears и In Your Eyes. Певец подчеркнул, что пластинка стала попыткой подвести промежуточный итог его музыкальной карьеры.

