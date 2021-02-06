https://ria.ru/20210206/bordo-1596300600.html

При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет

При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет

Мужчина 89 лет серьезно ранен при взрыве в Бордо, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T13:47

2021-02-06T13:47

2021-02-06T13:47

бордо

франция

в мире

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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Мужчина 89 лет серьезно ранен при взрыве в Бордо, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции Дельфин Бальза в эфире телеканала BFMTV.По ее словам, при взрыве пострадал один человек, еще двое пропали без вести. Спасатели делают все, чтобы найти их, подчеркнула она. Ранее СМИ сообщали о трех пострадавших и двух пропавших без вести в результате взрыва, который произошел в субботу утром в Бордо.В префектуре региона уточнили, что взрыв произошел в гараже. По предварительной версии, причина ЧП может быть связана с работами в этом гараже."На данном этапе мы не можем точно сказать, каковы причины взрыва. Но есть большая вероятность того, что он связан с работами в этом гараже. Расследование начнется, как только здание будет стабилизировано и найдены пропавшие без вести люди", - отметила Бальза.Жители близлежащих домов были эвакуированы. У них нет серьезных травм, но они находятся в шоковом состоянии, добавила представительница префектуры.На месте происшествия работают 70 сотрудников спасательных служб, медиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/bordo-1596295879.html

https://ria.ru/20210206/vzryv-1596291201.html

бордо

франция

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бордо, франция, в мире