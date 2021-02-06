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https://ria.ru/20210206/bordo-1596300600.html
При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет
При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет
Мужчина 89 лет серьезно ранен при взрыве в Бордо, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T13:47
2021-02-06T13:47
бордо
франция
в мире
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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Мужчина 89 лет серьезно ранен при взрыве в Бордо, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции Дельфин Бальза в эфире телеканала BFMTV.По ее словам, при взрыве пострадал один человек, еще двое пропали без вести. Спасатели делают все, чтобы найти их, подчеркнула она. Ранее СМИ сообщали о трех пострадавших и двух пропавших без вести в результате взрыва, который произошел в субботу утром в Бордо.В префектуре региона уточнили, что взрыв произошел в гараже. По предварительной версии, причина ЧП может быть связана с работами в этом гараже."На данном этапе мы не можем точно сказать, каковы причины взрыва. Но есть большая вероятность того, что он связан с работами в этом гараже. Расследование начнется, как только здание будет стабилизировано и найдены пропавшие без вести люди", - отметила Бальза.Жители близлежащих домов были эвакуированы. У них нет серьезных травм, но они находятся в шоковом состоянии, добавила представительница префектуры.На месте происшествия работают 70 сотрудников спасательных служб, медиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210206/bordo-1596295879.html
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бордо, франция, в мире

При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет

13:47 06.02.2021
 
© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Мужчина 89 лет серьезно ранен при взрыве в Бордо, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции Дельфин Бальза в эфире телеканала BFMTV.
По ее словам, при взрыве пострадал один человек, еще двое пропали без вести. Спасатели делают все, чтобы найти их, подчеркнула она. Ранее СМИ сообщали о трех пострадавших и двух пропавших без вести в результате взрыва, который произошел в субботу утром в Бордо.
Полицейские автомобили в Париже - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
13:11
Трое человек пострадали и двое пропали без вести после взрыва в Бордо
В префектуре региона уточнили, что взрыв произошел в гараже. По предварительной версии, причина ЧП может быть связана с работами в этом гараже.
"На данном этапе мы не можем точно сказать, каковы причины взрыва. Но есть большая вероятность того, что он связан с работами в этом гараже. Расследование начнется, как только здание будет стабилизировано и найдены пропавшие без вести люди", - отметила Бальза.
Жители близлежащих домов были эвакуированы. У них нет серьезных травм, но они находятся в шоковом состоянии, добавила представительница префектуры.
На месте происшествия работают 70 сотрудников спасательных служб, медиков.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
12:16
В центре Бордо прогремел взрыв
 
БордоФранцияВ мире
 
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