https://ria.ru/20210206/bibilov-1596294954.html
Путин поздравил главу Южной Осетии с днем рождения
Путин поздравил главу Южной Осетии с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, сообщает пресс-служба администрации президента республики. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:49
2021-02-06T12:49
2021-02-06T12:49
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анатолий бибилов
владимир путин
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, сообщает пресс-служба администрации президента республики.Югоосетинскому лидеру 6 февраля исполнился 51 год."Уважаемый Анатолий Ильич, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения", - говорится в поздравительной телеграмме.Путин подчеркнул, что в России ценят усилия Бибилова по развитию союзнических отношений и интеграционных связей между двумя странами."Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", - отметил российский лидер.
https://ria.ru/20200920/putin-1577502644.html
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