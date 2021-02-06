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Путин поздравил главу Южной Осетии с днем рождения
Путин поздравил главу Южной Осетии с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, сообщает пресс-служба администрации президента республики. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:49
2021-02-06T12:49
россия
анатолий бибилов
владимир путин
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, сообщает пресс-служба администрации президента республики.Югоосетинскому лидеру 6 февраля исполнился 51 год."Уважаемый Анатолий Ильич, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения", - говорится в поздравительной телеграмме.Путин подчеркнул, что в России ценят усилия Бибилова по развитию союзнических отношений и интеграционных связей между двумя странами."Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", - отметил российский лидер.
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россия, анатолий бибилов, владимир путин, южная осетия

Путин поздравил главу Южной Осетии с днем рождения

12:49 06.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЦХИНВАЛ, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, сообщает пресс-служба администрации президента республики.
Югоосетинскому лидеру 6 февраля исполнился 51 год.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября 2020, 10:28
Россия будет оказывать содействие Южной Осетии в решении актуальных задач
"Уважаемый Анатолий Ильич, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения", - говорится в поздравительной телеграмме.
Путин подчеркнул, что в России ценят усилия Бибилова по развитию союзнических отношений и интеграционных связей между двумя странами.
"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", - отметил российский лидер.
 
РоссияАнатолий БибиловВладимир ПутинЮжная Осетия
 
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