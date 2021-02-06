https://ria.ru/20210206/bibilov-1596294954.html

Путин поздравил главу Южной Осетии с днем рождения

Путин поздравил главу Южной Осетии с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, сообщает пресс-служба администрации президента республики. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:49

2021-02-06T12:49

2021-02-06T12:49

россия

анатолий бибилов

владимир путин

южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, сообщает пресс-служба администрации президента республики.Югоосетинскому лидеру 6 февраля исполнился 51 год."Уважаемый Анатолий Ильич, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения", - говорится в поздравительной телеграмме.Путин подчеркнул, что в России ценят усилия Бибилова по развитию союзнических отношений и интеграционных связей между двумя странами."Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", - отметил российский лидер.

https://ria.ru/20200920/putin-1577502644.html

россия

южная осетия

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2021

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россия, анатолий бибилов, владимир путин, южная осетия