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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210206/belorussiya-1596326658.html
Берлин выделил около 21 миллиона евро на поддержку белорусской оппозиции
Берлин выделил около 21 миллиона евро на поддержку белорусской оппозиции
Германия выделила на программу поддержки оппозиции в Белоруссии около 21 миллиона евро, заявил, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Белоруссией",... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T18:35
2021-02-06T18:35
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
мид германии
евросоюз
ангела меркель
белоруссия
сша
украина
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германия выделила на программу поддержки оппозиции в Белоруссии около 21 миллиона евро, заявил, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Белоруссией", глава МИД ФРГ Хайко Маас.Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель."Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 миллиона евро", - заявил министр, обращаясь к сторонникам белорусской оппозиции."Мы предложим стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии. И мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", - добавил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20210205/eaes-1596155027.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, мид германии, евросоюз, ангела меркель, белоруссия, сша, украина, в мире

Берлин выделил около 21 миллиона евро на поддержку белорусской оппозиции

18:35 06.02.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германия выделила на программу поддержки оппозиции в Белоруссии около 21 миллиона евро, заявил, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Белоруссией", глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 12:47
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"Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 миллиона евро", - заявил министр, обращаясь к сторонникам белорусской оппозиции.
"Мы предложим стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии. И мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", - добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 09:32
Тихановская предложила расширить санкции против Лукашенко
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМИД ГерманииЕвросоюзАнгела МеркельБелоруссияСШАУкраинаВ мире
 
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