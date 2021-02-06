https://ria.ru/20210206/belorussiya-1596326658.html

Берлин выделил около 21 миллиона евро на поддержку белорусской оппозиции

Берлин выделил около 21 миллиона евро на поддержку белорусской оппозиции

Германия выделила на программу поддержки оппозиции в Белоруссии около 21 миллиона евро, заявил, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Белоруссией",... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T18:35

2021-02-06T18:35

2021-02-06T18:35

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

мид германии

евросоюз

ангела меркель

белоруссия

сша

украина

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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германия выделила на программу поддержки оппозиции в Белоруссии около 21 миллиона евро, заявил, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Белоруссией", глава МИД ФРГ Хайко Маас.Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель."Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 миллиона евро", - заявил министр, обращаясь к сторонникам белорусской оппозиции."Мы предложим стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии. И мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", - добавил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210205/eaes-1596155027.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/tikhanovskaya-1595613266.html

белоруссия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, мид германии, евросоюз, ангела меркель, белоруссия, сша, украина, в мире