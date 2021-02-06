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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210206/belorussiya-1596293496.html
Меркель рассказала о плане поддержки оппозиции Белоруссии
Меркель рассказала о плане поддержки оппозиции Белоруссии
Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила в... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:39
2021-02-06T12:39
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
ангела меркель
германия
белоруссия
украина
в мире
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель."Правительство ФРГ приняло план действий "Гражданское общество Белоруссии". Преследуемые оппозиционеры и бедствующие люди смогут в облегченном порядке получить визу и таким образом убежище у нас. Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, ввести стипендии и поддержать независимые СМИ", - сказала Меркель.По словам канцлера, это "не изменит противостояния" между сторонами конфликта в Белоруссии, так как "это невозможно извне", но продемонстрирует поддержку в Берлине в адрес оппозиции, "мы слышим их голоса".Меркель призвала власти в Минске "незамедлительно прекратить насилие и освободить политических заключенных". Она вновь заявила о том, что Германия и ЕС "будут продолжать привлекать к ответственности виновных в продолжающейся нарушениях прав человека в Белоруссии".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20210119/belorussiya-1593691126.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, германия, белоруссия, украина, в мире

Меркель рассказала о плане поддержки оппозиции Белоруссии

12:39 06.02.2021
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Правительство ФРГ приняло план действий "Гражданское общество Белоруссии". Преследуемые оппозиционеры и бедствующие люди смогут в облегченном порядке получить визу и таким образом убежище у нас. Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, ввести стипендии и поддержать независимые СМИ", - сказала Меркель.
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 15:11Протесты в Белоруссии
В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
По словам канцлера, это "не изменит противостояния" между сторонами конфликта в Белоруссии, так как "это невозможно извне", но продемонстрирует поддержку в Берлине в адрес оппозиции, "мы слышим их голоса".
Меркель призвала власти в Минске "незамедлительно прекратить насилие и освободить политических заключенных". Она вновь заявила о том, что Германия и ЕС "будут продолжать привлекать к ответственности виновных в продолжающейся нарушениях прав человека в Белоруссии".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:03Протесты в Белоруссии
Тихановская обсудила с послом США в Минске санкции против Белоруссии
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзАнгела МеркельГерманияБелоруссияУкраинаВ мире
 
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