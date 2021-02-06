https://ria.ru/20210206/belorussiya-1596293496.html

Меркель рассказала о плане поддержки оппозиции Белоруссии

Меркель рассказала о плане поддержки оппозиции Белоруссии

Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила в... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:39

2021-02-06T12:39

2021-02-06T12:39

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

ангела меркель

германия

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0ca6682639d1e52406888c344f4612c.jpg

БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель."Правительство ФРГ приняло план действий "Гражданское общество Белоруссии". Преследуемые оппозиционеры и бедствующие люди смогут в облегченном порядке получить визу и таким образом убежище у нас. Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, ввести стипендии и поддержать независимые СМИ", - сказала Меркель.По словам канцлера, это "не изменит противостояния" между сторонами конфликта в Белоруссии, так как "это невозможно извне", но продемонстрирует поддержку в Берлине в адрес оппозиции, "мы слышим их голоса".Меркель призвала власти в Минске "незамедлительно прекратить насилие и освободить политических заключенных". Она вновь заявила о том, что Германия и ЕС "будут продолжать привлекать к ответственности виновных в продолжающейся нарушениях прав человека в Белоруссии".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210119/belorussiya-1593691126.html

https://ria.ru/20210205/tikhanovskaya-1596145025.html

германия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, германия, белоруссия, украина, в мире