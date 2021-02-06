https://ria.ru/20210206/avstriya-1596287249.html

Курц призвал не связывать ситуацию с Навальным и "Северный поток — 2"

Курц призвал не связывать ситуацию с Навальным и "Северный поток — 2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Берлина по поводу "Северного потока — 2", отметив, что не считает необходимым связывать строительство... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T11:31

2021-02-06T11:31

2021-02-06T12:38

ангела меркель

германия

сша

берлин (город)

в мире

северный поток — 2

себастьян курц

алексей навальный

европа

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Берлина по поводу "Северного потока — 2", отметив, что не считает необходимым связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального."Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается", — сказал Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.По его словам, от строительства "Северного потока — 2" выгоду получат Германия, Австрия и другие европейские страны. В целом, как считает канцлер, это "очень позитивный проект", важный для всей Европы.Курц также призвал освободить Навального, назвав приговор против него "неприемлемым". Вместе с тем он отметил важность "диалога с Россией" со стороны ЕС, несмотря на все существующие разногласия.Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Москва и Брюссель должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости". Говоря о трубопроводе, она отметила, что позиция правительства ФРГ остается неизменной — он вне политики.Симоновский суд Москвы ранее заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что Навальный нарушал условия испытательного срока будучи условно осужденным.Вскоре после этого США, Германия, Франция и Великобритания призвали Москву освободить Навального. МИД в ответ посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что их заявления на эту тему идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

https://ria.ru/20210206/gazoprovod-1596264503.html

https://ria.ru/20210205/borrel-1596174467.html

https://ria.ru/20210205/potok-1596245518.html

германия

сша

берлин (город)

европа

австрия

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ангела меркель, германия, сша, берлин (город), в мире, северный поток — 2, себастьян курц, алексей навальный, европа, австрия