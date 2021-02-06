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Курц призвал не связывать ситуацию с Навальным и "Северный поток — 2"
Курц призвал не связывать ситуацию с Навальным и "Северный поток — 2"
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Берлина по поводу "Северного потока — 2", отметив, что не считает необходимым связывать строительство... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:31
2021-02-06T12:38
ангела меркель
германия
сша
берлин (город)
в мире
северный поток — 2
себастьян курц
алексей навальный
европа
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Берлина по поводу "Северного потока — 2", отметив, что не считает необходимым связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального."Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается", — сказал Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.По его словам, от строительства "Северного потока — 2" выгоду получат Германия, Австрия и другие европейские страны. В целом, как считает канцлер, это "очень позитивный проект", важный для всей Европы.Курц также призвал освободить Навального, назвав приговор против него "неприемлемым". Вместе с тем он отметил важность "диалога с Россией" со стороны ЕС, несмотря на все существующие разногласия.Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Москва и Брюссель должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости". Говоря о трубопроводе, она отметила, что позиция правительства ФРГ остается неизменной — он вне политики.Симоновский суд Москвы ранее заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что Навальный нарушал условия испытательного срока будучи условно осужденным.Вскоре после этого США, Германия, Франция и Великобритания призвали Москву освободить Навального. МИД в ответ посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что их заявления на эту тему идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
https://ria.ru/20210206/gazoprovod-1596264503.html
https://ria.ru/20210205/borrel-1596174467.html
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ангела меркель, германия, сша, берлин (город), в мире, северный поток — 2, себастьян курц, алексей навальный, европа, австрия

Курц призвал не связывать ситуацию с Навальным и "Северный поток — 2"

11:31 06.02.2021 (обновлено: 12:38 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Берлина по поводу "Северного потока — 2", отметив, что не считает необходимым связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального.
"Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается", — сказал Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Доставка труб для Северного потока - 2 - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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СМИ: ФРГ обсуждает идею "механизма отключения" "Северного потока — 2"
По его словам, от строительства "Северного потока — 2" выгоду получат Германия, Австрия и другие европейские страны. В целом, как считает канцлер, это "очень позитивный проект", важный для всей Европы.
Курц также призвал освободить Навального, назвав приговор против него "неприемлемым". Вместе с тем он отметил важность "диалога с Россией" со стороны ЕС, несмотря на все существующие разногласия.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Москва и Брюссель должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости". Говоря о трубопроводе, она отметила, что позиция правительства ФРГ остается неизменной — он вне политики.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 14:11
Страны ЕС пока не инициировали санкции из-за Навального, заявил Боррель
Симоновский суд Москвы ранее заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что Навальный нарушал условия испытательного срока будучи условно осужденным.
Вскоре после этого США, Германия, Франция и Великобритания призвали Москву освободить Навального. МИД в ответ посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что их заявления на эту тему идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Рабочий на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Ангела МеркельГерманияСШАБерлин (город)В миреСеверный поток — 2Себастьян КурцАлексей НавальныйЕвропаАвстрия
 
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