https://ria.ru/20210206/armeniya-1596325425.html

Экс-президент Армении заявил, что к власти в стране пришли люди с улицы

Экс-президент Армении заявил, что к власти в стране пришли люди с улицы

Ереван, где к власти пришли люди с улицы, "главной заботой которых является количество лайков в Facebook", допустил провалы в дипломатической политике, заявил... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T18:26

2021-02-06T18:26

2021-02-06T18:31

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ереван, где к власти пришли люди с улицы, "главной заботой которых является количество лайков в Facebook", допустил провалы в дипломатической политике, заявил экс-президент страны Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения."Целый ряд неправильных решений. Их нужно делить на два этапа - все, что делалось до войны, и то, что делалось в ходе войны", - сказал Кочарян в ответ на вопрос, что определило исход войны в Карабахе.Он отметил, что среди причин - полные провалы на дипломатическом фронте."Переговоры были заведены в тупик, не было места дипломатии. Но это закономерное следствие прихода к власти людей с улицы - людей, не имеющих политического опыта, представлений о геополитических реалиях. Людей, живущих текущим днем, и главной заботой которых является количество лайков в Facebook", - заявил бывший президент Армении.По его словам, для этих людей виртуальная реальность и социальные сети - это и есть родина, это среда их обитания, и это имеет весьма условное отношение к стране с границами, которые надо защищать."Для этого надо понимать и укреплять сферу безопасности, нужны дипломатические усилия, чтобы нейтрализовать какие-то угрозы, чувствовать их. Но люди были заняты совершенно другим. Они жили в виртуальной реальности, и сегодня народ платит страшно высокую цену за такой выбор. Все это можно квалифицировать как последовательные действия, которые привели к запланированному поражению. И так думает значительная часть населения Армении", - отметил Кочарян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210206/navalnyy-1596303790.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/armeniya-1596306286.html

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роберт кочарян, москва, азербайджан, армения, в мире