https://ria.ru/20210206/armeniya-1596305502.html
Кочарян: Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией
Кочарян: Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией
Армении стоит подумать о гораздо более глубоком взаимодействии с Россией, заявил экс-президент страны Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:49
2021-02-06T14:49
2021-02-06T14:50
россия
sputnik армения
роберт кочарян
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155589/75/1555897589_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_3a2ba3687aa0e954141af8943f4e56a5.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Армении стоит подумать о гораздо более глубоком взаимодействии с Россией, заявил экс-президент страны Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения.По его словам, полноценная интеграция дает множество преимуществ с точки зрения геополитики."Надо говорить о серьезной интеграции. Идет регионализация мира. Глобальные процессы сменяются некими региональными интеграционными процессами. И в этом плане, я думаю, Армении стоит очень серьезно подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Гораздо более глубоком, чем есть сейчас", - считает Кочарян.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
https://ria.ru/20210206/armeniya-1596303435.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155589/75/1555897589_236:0:957:541_1920x0_80_0_0_a2ae3f7cbae2f9ffd7e7017c172eee69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, sputnik армения, роберт кочарян, армения