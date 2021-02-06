https://ria.ru/20210206/armeniya-1596305502.html

Кочарян: Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией

Кочарян: Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией

Армении стоит подумать о гораздо более глубоком взаимодействии с Россией, заявил экс-президент страны Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T14:49

2021-02-06T14:49

2021-02-06T14:50

россия

sputnik армения

роберт кочарян

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155589/75/1555897589_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_3a2ba3687aa0e954141af8943f4e56a5.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Армении стоит подумать о гораздо более глубоком взаимодействии с Россией, заявил экс-президент страны Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения.По его словам, полноценная интеграция дает множество преимуществ с точки зрения геополитики."Надо говорить о серьезной интеграции. Идет регионализация мира. Глобальные процессы сменяются некими региональными интеграционными процессами. И в этом плане, я думаю, Армении стоит очень серьезно подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Гораздо более глубоком, чем есть сейчас", - считает Кочарян.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

https://ria.ru/20210206/armeniya-1596303435.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sputnik армения, роберт кочарян, армения