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Кочарян: Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией
Кочарян: Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией
Армении стоит подумать о гораздо более глубоком взаимодействии с Россией, заявил экс-президент страны Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:49
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Армении стоит подумать о гораздо более глубоком взаимодействии с Россией, заявил экс-президент страны Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения.По его словам, полноценная интеграция дает множество преимуществ с точки зрения геополитики."Надо говорить о серьезной интеграции. Идет регионализация мира. Глобальные процессы сменяются некими региональными интеграционными процессами. И в этом плане, я думаю, Армении стоит очень серьезно подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Гораздо более глубоком, чем есть сейчас", - считает Кочарян.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
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россия, sputnik армения, роберт кочарян, армения

Кочарян: Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией

14:49 06.02.2021 (обновлено: 14:50 06.02.2021)
 
© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Армении стоит подумать о гораздо более глубоком взаимодействии с Россией, заявил экс-президент страны Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения.
По его словам, полноценная интеграция дает множество преимуществ с точки зрения геополитики.
"Надо говорить о серьезной интеграции. Идет регионализация мира. Глобальные процессы сменяются некими региональными интеграционными процессами. И в этом плане, я думаю, Армении стоит очень серьезно подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Гораздо более глубоком, чем есть сейчас", - считает Кочарян.
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