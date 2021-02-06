https://ria.ru/20210206/armeniya-1596303909.html

Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику

Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику

Экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения заявил, что вернулся в большую политику. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T14:27

2021-02-06T14:27

2021-02-06T14:27

sputnik армения

роберт кочарян

армения

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения заявил, что вернулся в большую политику."Я вернулся в большую политику", - сказал Кочарян.По его словам, сейчас чувствуется большой спрос на "понятных и сильных личностей", поэтому новые парламентские выборы станут двухполюсными – между нынешней властью и ее антиподами."Люди вкусили плоды популизма, вкусили результаты цветных революций и работы людей без опыта, маятник двинулся в обратную сторону, и есть потребность в совершенно других типажах, в совершенно других командах - в командах профессиональных управленцев, людей, имеющих волю, людей, способных говорить правду, смотря в глаза своим оппонентам. И такая команда в Армении есть", - считает бывший президент.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

https://ria.ru/20210206/armeniya-1596303435.html

армения

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2021

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