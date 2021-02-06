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Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику
Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения заявил, что вернулся в большую политику. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:27
2021-02-06T14:27
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения заявил, что вернулся в большую политику."Я вернулся в большую политику", - сказал Кочарян.По его словам, сейчас чувствуется большой спрос на "понятных и сильных личностей", поэтому новые парламентские выборы станут двухполюсными – между нынешней властью и ее антиподами."Люди вкусили плоды популизма, вкусили результаты цветных революций и работы людей без опыта, маятник двинулся в обратную сторону, и есть потребность в совершенно других типажах, в совершенно других командах - в командах профессиональных управленцев, людей, имеющих волю, людей, способных говорить правду, смотря в глаза своим оппонентам. И такая команда в Армении есть", - считает бывший президент.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
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sputnik армения, роберт кочарян, армения, в мире

Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику

14:27 06.02.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020
Бывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения заявил, что вернулся в большую политику.
"Я вернулся в большую политику", - сказал Кочарян.
По его словам, сейчас чувствуется большой спрос на "понятных и сильных личностей", поэтому новые парламентские выборы станут двухполюсными – между нынешней властью и ее антиподами.
"Люди вкусили плоды популизма, вкусили результаты цветных революций и работы людей без опыта, маятник двинулся в обратную сторону, и есть потребность в совершенно других типажах, в совершенно других командах - в командах профессиональных управленцев, людей, имеющих волю, людей, способных говорить правду, смотря в глаза своим оппонентам. И такая команда в Армении есть", - считает бывший президент.
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