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"Радио Свобода"* подало жалобу по делу о нарушении маркировки иноагента
"Радио Свобода"* подало жалобу по делу о нарушении маркировки иноагента
"Радио Свобода"*, внесенное в список СМИ-иноагентов, подало в суд жалобу по делу о нарушении маркировки контента, начисленные корпорации штрафы достигли 7,1... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:00
2021-02-05T18:00
россия
свобода (радиостанция)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Радио Свобода"*, внесенное в список СМИ-иноагентов, подало в суд жалобу по делу о нарушении маркировки контента, начисленные корпорации штрафы достигли 7,1 миллиона рублей, сообщается на сайте радио."Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* 5 февраля подала в Тверской районный суд Москвы жалобы на постановление по делу об административных правонарушениях, связанных с указанием о маркировке журналистского контента СМИ, которые признаны властями России "иностранными агентами", - говорится в сообщении.Добавляется, что в январе-феврале 2020 года Роскомнадзор направил в ООО "РСЕ/РС"*, представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа."К настоящему времени ООО "РСЕ/РС"* и ее генеральный директор оштрафованы на общую сумму в 7 миллионов 150 тысяч рублей", - говорится на сайте."Радио Свобода"* и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС* включены в список СМИ-иноагентов в конце 2017 года.По закону "О СМИ" материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Порядок размещения маркировки и ее содержание утвержден приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020).Роскомнадзор 2 февраля сообщил, что мировой суд вынес решения об административном наказании ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов, их оштрафовали на 2,2 миллиона рублей. До этого, 27 января, сообщалось о штрафе в 1,1 миллиона рублей.* Организация включена в список иноагентов в России
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/tsenzura-1589229108.html
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россия, свобода (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество

"Радио Свобода"* подало жалобу по делу о нарушении маркировки иноагента

18:00 05.02.2021
 
© Fotolia / zhu difengЭфир на радио
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Fotolia / zhu difeng
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Радио Свобода"*, внесенное в список СМИ-иноагентов, подало в суд жалобу по делу о нарушении маркировки контента, начисленные корпорации штрафы достигли 7,1 миллиона рублей, сообщается на сайте радио.
"Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* 5 февраля подала в Тверской районный суд Москвы жалобы на постановление по делу об административных правонарушениях, связанных с указанием о маркировке журналистского контента СМИ, которые признаны властями России "иностранными агентами", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в январе-феврале 2020 года Роскомнадзор направил в ООО "РСЕ/РС"*, представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа.
"К настоящему времени ООО "РСЕ/РС"* и ее генеральный директор оштрафованы на общую сумму в 7 миллионов 150 тысяч рублей", - говорится на сайте.
"Радио Свобода"* и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС* включены в список СМИ-иноагентов в конце 2017 года.
Микрофон - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 22:46
Экс-сотрудник "Радио Свобода"* рассказал о редакционной политике холдинга
По закону "О СМИ" материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Порядок размещения маркировки и ее содержание утвержден приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020).
Роскомнадзор 2 февраля сообщил, что мировой суд вынес решения об административном наказании ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов, их оштрафовали на 2,2 миллиона рублей. До этого, 27 января, сообщалось о штрафе в 1,1 миллиона рублей.
* Организация включена в список иноагентов в России
 
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