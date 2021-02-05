https://ria.ru/20210205/zernovoy-soyuz-1596125379.html

Онлайн-конференция главы Российского зернового союза А. Злочевского

Онлайн-конференция главы Российского зернового союза А. Злочевского

8 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО, посвященная актуальной ситуации на рынке зерна.

2021-02-05T10:31

2021-02-05T10:31

2021-02-05T10:31

анонсы

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Задать вопросС 1 марта Мосбиржа начнет регистрацию экспортных контрактов на зерно, а с 1 апреля – еженедельный расчет для формульной пшеницы. Как это повлияет на рынок? Как отразится на общей ситуации установление тарифных квот на экспорт зерна из России и экспортной пошлины на пшеницу, которые будут действовать по 30 июня? Каков объем экспорта зерновых с начала сельскохозяйственного сезона с июля 2020 года по январь 2021 года? На каком уровне находятся цены? Каковы прогнозы на ближайшее будущее? Как ведется подготовка к посевной кампании?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы