https://ria.ru/20210205/zemletryasenie-1596242346.html
В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС страны. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:29
2021-02-05T19:29
2021-02-05T19:29
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ЕРЕВАН, 5 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС страны."Пятого февраля в 19.36 (18.36 мск) сейсмологической сетью региональной службы сейсмической защиты МЧС Армении в пяти километрах от села Шоржа (в Гегаркуникской области, в 110 километрах к востоку от Еревана - ред.) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 6-7 баллов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.Отмечается, что в Гегаркуникской области ощущались толчки силой 5-6 баллов, в Котайской, Тавушской, Лорийской и Араратской областях – 4-6 баллов, в Ереване – 3-4 балла.
https://ria.ru/20210204/zemletryasenie-1595943833.html
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