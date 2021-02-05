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В Берлине задержали двух мужчин, у которых нашли взрывное устройство
В Берлине задержали двух мужчин, у которых нашли взрывное устройство
Двое мужчин задержаны в Берлине после взрыва во дворе жилого дома, у них обнаружено взрывное устройство и химические вещества, расследование ведется во всех... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:36
2021-02-05T12:36
2021-02-05T12:50
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Двое мужчин задержаны в Берлине после взрыва во дворе жилого дома, у них обнаружено взрывное устройство и химические вещества, расследование ведется во всех направлениях, говорится в пресс-релизе полиции города."Вчера вечером полиция задержала двух мужчин в Шенеберге. Согласно первоначальным данным, жительница услышала громкий взрыв около 20.30 (22.30 мск) во дворе дома на Айзакштрассе и обратилась в полицию. Помимо остатков взрыва, наряд полиции из 42-го участка обнаружил во внутреннем дворе возможное взрывное устройство, которое еще не взорвалось. Никто не пострадал, серьезного материального ущерба нет. После непродолжительного расследования полицейские задержали 29-летнего подозреваемого, выбежавшего из дома. В его квартире, которая находится в жилом доме, силами спецназа уголовной полиции был задержан еще один подозреваемый 27 лет", - говорится в сообщении.В целях безопасности жители соседних домов были эвакуированы на время проведения операции примерно на час. Полицейские обнаружили в квартире задержанного "химические вещества", ведется их изучение."Расследование ведется по всем направлениям, изучается возможная связь с другими преступлениями, связанными с использованием взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/fsb-1594112743.html
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берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости.
Двое мужчин задержаны в Берлине
после взрыва во дворе жилого дома, у них обнаружено взрывное устройство и химические вещества, расследование ведется во всех направлениях, говорится в пресс-релизе полиции города.
"Вчера вечером полиция задержала двух мужчин в Шенеберге. Согласно первоначальным данным, жительница услышала громкий взрыв около 20.30 (22.30 мск) во дворе дома на Айзакштрассе и обратилась в полицию. Помимо остатков взрыва, наряд полиции из 42-го участка обнаружил во внутреннем дворе возможное взрывное устройство, которое еще не взорвалось. Никто не пострадал, серьезного материального ущерба нет. После непродолжительного расследования полицейские задержали 29-летнего подозреваемого, выбежавшего из дома. В его квартире, которая находится в жилом доме, силами спецназа уголовной полиции был задержан еще один подозреваемый 27 лет", - говорится в сообщении.
В целях безопасности жители соседних домов были эвакуированы на время проведения операции примерно на час. Полицейские обнаружили в квартире задержанного "химические вещества", ведется их изучение.
"Расследование ведется по всем направлениям, изучается возможная связь с другими преступлениями, связанными с использованием взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.