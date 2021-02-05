https://ria.ru/20210205/zaderzhanie-1596100395.html

Члены ОНК пообщались с задержанными в спецприемнике в Сахарово

Члены ОНК пообщались с задержанными в спецприемнике в Сахарово

Члены ОНК пообщались с задержанными в специальном приемнике в Сахарово в новой Москве, частично решили некоторые их проблемы, сообщила член столичной ОНК Марина РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T00:33

2021-02-05T00:33

2021-02-05T00:33

марина литвинович

новая москва

москва

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Члены ОНК пообщались с задержанными в специальном приемнике в Сахарово в новой Москве, частично решили некоторые их проблемы, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович в Telegram-канале.Она отметила, что в среду члены ОНК обошли две трети задержанных, завтра придут к остальным."Провела там целый день, пытались там наладить быт и жизнь... Проблем очень много, но они потихоньку решаются", - написала Литвинович.Она подчеркнула, что задержанным раздали воду, тапочки, шампунь, мыло и зубную пасту. По ее словам, спальные места, подушки, матрасы и одеяла есть у всех. Задержанным начали раздавать передачи. Литвинович подчеркнула, что самая большая проблема людей – с телефонами и доступом к личным вещам.Член ОНК также опубликовала видео, где слышно, как задержанные стучат и кричат из своих камер."До нашего прихода ситуация была очень острой, люди бунтовали, стучали, кричали. Мы прошли все бунтовавшие камеры, все проблемы записали, с людьми поговорили, пошли решать их проблемы, частично решили сразу", - написала она.Ранее Литвинович сообщила, что в спецприемнике в деревне Сахарово в новой Москве, где содержатся задержанные за участие в несогласованной акции, находятся 812 человек.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210204/proverka-1596094658.html

новая москва

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марина литвинович, новая москва, москва, общество