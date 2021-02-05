Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/zaderzhanie-1596100395.html
Члены ОНК пообщались с задержанными в спецприемнике в Сахарово
Члены ОНК пообщались с задержанными в спецприемнике в Сахарово
Члены ОНК пообщались с задержанными в специальном приемнике в Сахарово в новой Москве, частично решили некоторые их проблемы, сообщила член столичной ОНК Марина РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T00:33
2021-02-05T00:33
марина литвинович
новая москва
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596043649_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d00f6bb76986e92a792e1478fb54ae88.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Члены ОНК пообщались с задержанными в специальном приемнике в Сахарово в новой Москве, частично решили некоторые их проблемы, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович в Telegram-канале.Она отметила, что в среду члены ОНК обошли две трети задержанных, завтра придут к остальным."Провела там целый день, пытались там наладить быт и жизнь... Проблем очень много, но они потихоньку решаются", - написала Литвинович.Она подчеркнула, что задержанным раздали воду, тапочки, шампунь, мыло и зубную пасту. По ее словам, спальные места, подушки, матрасы и одеяла есть у всех. Задержанным начали раздавать передачи. Литвинович подчеркнула, что самая большая проблема людей – с телефонами и доступом к личным вещам.Член ОНК также опубликовала видео, где слышно, как задержанные стучат и кричат из своих камер."До нашего прихода ситуация была очень острой, люди бунтовали, стучали, кричали. Мы прошли все бунтовавшие камеры, все проблемы записали, с людьми поговорили, пошли решать их проблемы, частично решили сразу", - написала она.Ранее Литвинович сообщила, что в спецприемнике в деревне Сахарово в новой Москве, где содержатся задержанные за участие в несогласованной акции, находятся 812 человек.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210204/proverka-1596094658.html
новая москва
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596043649_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_39aeb65f2b324321fa61b6b5fa31a021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина литвинович, новая москва, москва, общество

Члены ОНК пообщались с задержанными в спецприемнике в Сахарово

00:33 05.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУ центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве
У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Члены ОНК пообщались с задержанными в специальном приемнике в Сахарово в новой Москве, частично решили некоторые их проблемы, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович в Telegram-канале.
Она отметила, что в среду члены ОНК обошли две трети задержанных, завтра придут к остальным.
"Провела там целый день, пытались там наладить быт и жизнь... Проблем очень много, но они потихоньку решаются", - написала Литвинович.
Она подчеркнула, что задержанным раздали воду, тапочки, шампунь, мыло и зубную пасту. По ее словам, спальные места, подушки, матрасы и одеяла есть у всех. Задержанным начали раздавать передачи. Литвинович подчеркнула, что самая большая проблема людей – с телефонами и доступом к личным вещам.
Член ОНК также опубликовала видео, где слышно, как задержанные стучат и кричат из своих камер.
"До нашего прихода ситуация была очень острой, люди бунтовали, стучали, кричали. Мы прошли все бунтовавшие камеры, все проблемы записали, с людьми поговорили, пошли решать их проблемы, частично решили сразу", - написала она.
Ранее Литвинович сообщила, что в спецприемнике в деревне Сахарово в новой Москве, где содержатся задержанные за участие в несогласованной акции, находятся 812 человек.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 22:19
СПЧ проверит условия содержания арестованных в спецприемнике в Сахарово
 
Марина ЛитвиновичНовая МоскваМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Названы семь ошибок при приготовлении домашних блюд
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
Лента новостейМолния