В ОНК назвали число задержанных, находящихся в спецприемнике в Сахарово
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЦентр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве в Сахарово
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что в спецприемнике в деревне Сахарово в новой Москве, где содержатся задержанные за участие в несогласованной акции, находятся 812 человек.
"Выехала из спецприемника в Сахарово... Сейчас в спецприемнике 812 человек", - написала Литвинович в Telegram-канале.
Ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что превышения числа административно арестованных нет ни в одной из камер Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".