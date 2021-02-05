Извинившаяся за скандал глава минздрава Забайкалья подала в отставку
© Фото : Министерство здравоохранения Забайкальского краяМинистр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина, которой пришлось извиняться за свои слова, произнесенные на встрече с жителями поселка Харагун, подала в отставку, новым руководителем министерства стала главврач краевого клинического госпиталя для ветеранов войн Оксана Немакина, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Оксана Немакина назначена на должность министра здравоохранения Забайкальского края, она приступит к работе с 8 февраля. Ранее занимавшая эту должность Анна Шангина подала в отставку по собственному желанию", - говорится в сообщении.
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В начале года в СМИ появилась видеозапись встречи Шангиной с жителями поселка Харагун, где она назвала местную больницу нерентабельной и заявила о закрытии ночного стационара. На видео Шангина спрашивает, почему в Харагуне нет гипермаркета, и отвечает, что это нерентабельно. После она предлагает поговорить о рентабельности медиков. В конце видео после спора о закрытии ночного стационара она сказала жителям: "Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю". Через несколько дней после скандала чиновница принесла извинения за резкие высказывания.
Шангина возглавляла минздрав Забайкальского края с апреля 2020 года.
Немакина родилась 20 июня 1978 года в городе Вольск Саратовской области. Получила квалификацию "врач" по специальности "Лечебное дело" в Читинской государственной медицинской академии в 2001 году, затем обучалась в интернатуре. Окончила Дальневосточную академию государственной службы в 2010 году. С 2020 года работала главным врачом в Забайкальском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн.
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