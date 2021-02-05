https://ria.ru/20210205/yemen-1596203148.html

Онлайн-конференция о ситуации в Йемене

Онлайн-конференция о ситуации в Йемене

9 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная онлайн-конференция о ситуации в Йемене и перспективах мирного урегулирования в стране.

2021-02-05T16:35

2021-02-05T16:35

2021-02-05T16:35

анонсы

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Задать вопросУчастники:- политолог, бывший посол России в Йемене Александр ЗАСЫПКИН;- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ;- старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай СУРКОВ.Соединенные Штаты приняли решение прекратить поддержку боевых операций возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене и намерены активизировать усилия, направленные на достижение мирного урегулирования в этой арабской стране. Об этом заявил в своей первой с начала каденции речи, посвященной внешней политике, президент США Джо Байден. Противостоящие аравийской коалиции хуситы приветствовали решение Вашингтона прекратить поддержку военных действий в Йемене. Удастся ли новому американскому президенту реализовать свои планы и погасить пламя войны в Йемене? Прислушается ли Эр-Рияд к призыву Вашингтона или продолжит войну в соседней стране другими средствами? Последуют ли примеру Вашингтона другие страны, оказывающие военную поддержку аравийской коалиции, в частности Великобритания? Готовы ли стороны конфликта к прекращению огня и началу мирных переговоров?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы