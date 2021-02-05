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Онлайн-конференция о ситуации в Йемене
Онлайн-конференция о ситуации в Йемене
9 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная онлайн-конференция о ситуации в Йемене и перспективах мирного урегулирования в стране.
2021-02-05T16:35
2021-02-05T16:35
анонсы
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Задать вопросУчастники:- политолог, бывший посол России в Йемене Александр ЗАСЫПКИН;- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ;- старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай СУРКОВ.Соединенные Штаты приняли решение прекратить поддержку боевых операций возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене и намерены активизировать усилия, направленные на достижение мирного урегулирования в этой арабской стране. Об этом заявил в своей первой с начала каденции речи, посвященной внешней политике, президент США Джо Байден. Противостоящие аравийской коалиции хуситы приветствовали решение Вашингтона прекратить поддержку военных действий в Йемене. Удастся ли новому американскому президенту реализовать свои планы и погасить пламя войны в Йемене? Прислушается ли Эр-Рияд к призыву Вашингтона или продолжит войну в соседней стране другими средствами? Последуют ли примеру Вашингтона другие страны, оказывающие военную поддержку аравийской коалиции, в частности Великобритания? Готовы ли стороны конфликта к прекращению огня и началу мирных переговоров?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о ситуации в Йемене

16:35 05.02.2021
 
Читать ria.ru в
9 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная онлайн-конференция о ситуации в Йемене и перспективах мирного урегулирования в стране.
Задать вопрос

Участники:
- политолог, бывший посол России в Йемене Александр ЗАСЫПКИН;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ;
- старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай СУРКОВ.

Соединенные Штаты приняли решение прекратить поддержку боевых операций возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене и намерены активизировать усилия, направленные на достижение мирного урегулирования в этой арабской стране. Об этом заявил в своей первой с начала каденции речи, посвященной внешней политике, президент США Джо Байден. Противостоящие аравийской коалиции хуситы приветствовали решение Вашингтона прекратить поддержку военных действий в Йемене.
Удастся ли новому американскому президенту реализовать свои планы и погасить пламя войны в Йемене? Прислушается ли Эр-Рияд к призыву Вашингтона или продолжит войну в соседней стране другими средствами? Последуют ли примеру Вашингтона другие страны, оказывающие военную поддержку аравийской коалиции, в частности Великобритания? Готовы ли стороны конфликта к прекращению огня и началу мирных переговоров?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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