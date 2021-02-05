Онлайн-конференция о ситуации в Йемене
9 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная онлайн-конференция о ситуации в Йемене и перспективах мирного урегулирования в стране.
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Участники:
- политолог, бывший посол России в Йемене Александр ЗАСЫПКИН;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ;
- старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай СУРКОВ.
Соединенные Штаты приняли решение прекратить поддержку боевых операций возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене и намерены активизировать усилия, направленные на достижение мирного урегулирования в этой арабской стране. Об этом заявил в своей первой с начала каденции речи, посвященной внешней политике, президент США Джо Байден. Противостоящие аравийской коалиции хуситы приветствовали решение Вашингтона прекратить поддержку военных действий в Йемене.
Удастся ли новому американскому президенту реализовать свои планы и погасить пламя войны в Йемене? Прислушается ли Эр-Рияд к призыву Вашингтона или продолжит войну в соседней стране другими средствами? Последуют ли примеру Вашингтона другие страны, оказывающие военную поддержку аравийской коалиции, в частности Великобритания? Готовы ли стороны конфликта к прекращению огня и началу мирных переговоров?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- политолог, бывший посол России в Йемене Александр ЗАСЫПКИН;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ;
- старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай СУРКОВ.
Соединенные Штаты приняли решение прекратить поддержку боевых операций возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене и намерены активизировать усилия, направленные на достижение мирного урегулирования в этой арабской стране. Об этом заявил в своей первой с начала каденции речи, посвященной внешней политике, президент США Джо Байден. Противостоящие аравийской коалиции хуситы приветствовали решение Вашингтона прекратить поддержку военных действий в Йемене.
Удастся ли новому американскому президенту реализовать свои планы и погасить пламя войны в Йемене? Прислушается ли Эр-Рияд к призыву Вашингтона или продолжит войну в соседней стране другими средствами? Последуют ли примеру Вашингтона другие страны, оказывающие военную поддержку аравийской коалиции, в частности Великобритания? Готовы ли стороны конфликта к прекращению огня и началу мирных переговоров?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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