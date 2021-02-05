https://ria.ru/20210205/yakutiya-1596141486.html

Жителя Якутии обвинили в истязании супруги и детей

Жителя Якутии обвинили в истязании супруги и детей

Безработный житель города Олекминск Якутии взят под стражу по обвинению в истязаниях своих супруги и детей, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:50

2021-02-05T11:50

2021-02-05T11:50

россия

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

олекминский район

происшествия

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ЯКУТСК, 5 фев – РИА Новости. Безработный житель города Олекминск Якутии взят под стражу по обвинению в истязаниях своих супруги и детей, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По данным следствия, с октября 2017 по январь 2021 года 47-летний не работающий житель города Олекминска, проживая в однокомнатной квартире с супругой и шестью детьми, систематически избивал домочадцев.В мае 2020 года после очередного обращения жены в полицию в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, но издевательства в семье не прекратились."Следователем СО (следственного отдела – ред.) по Олекминскому району… возбуждено уголовное дело… – истязание двух и более лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего… 4 февраля 2021 года по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.Как отметила Дворецкая, мужчина избивал свою жену на глазах у детей, грозился ей расправой. В январе в состоянии алкогольного опьянения он ударил супругу в спину стиральной машиной "Малютка"."Жестокие методы воспитания он применял и по отношению к двум дочерям – девочкам 2006 и 2008 годов рождения. Старшая из сестер рассказала следователю о нанесении ударов в живот. Младшая девочка сообщила о том, что весной 2020 года отец в состоянии алкогольного опьянения электрической машинкой сбрил ее волосы и потребовал выйти на улицу", - рассказала Дворецкая.После очередного скандала, детей поместили в реабилитационный центр, где им была оказана психологическая помощь."Уголовное дело по ходатайству следственного отдела по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) изъято прокурором из производства следователя ОВД и передано следователю СКР. В ходе расследования будет проверена информация о возможных противоправных действиях мужчины в отношении младших детей – мальчиков 2011, 2012 и 2014 годов рождения", - добавили в СК.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210131/istyazanie-1595402059.html

https://ria.ru/20210129/istyazanie-1595155579.html

россия

республика саха (якутия)

олекминский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), олекминский район, происшествия