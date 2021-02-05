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Жителя Якутии обвинили в истязании супруги и детей
Жителя Якутии обвинили в истязании супруги и детей
Безработный житель города Олекминск Якутии взят под стражу по обвинению в истязаниях своих супруги и детей, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:50
2021-02-05T11:50
россия
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
олекминский район
происшествия
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ЯКУТСК, 5 фев – РИА Новости. Безработный житель города Олекминск Якутии взят под стражу по обвинению в истязаниях своих супруги и детей, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По данным следствия, с октября 2017 по январь 2021 года 47-летний не работающий житель города Олекминска, проживая в однокомнатной квартире с супругой и шестью детьми, систематически избивал домочадцев.В мае 2020 года после очередного обращения жены в полицию в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, но издевательства в семье не прекратились."Следователем СО (следственного отдела – ред.) по Олекминскому району… возбуждено уголовное дело… – истязание двух и более лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего… 4 февраля 2021 года по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.Как отметила Дворецкая, мужчина избивал свою жену на глазах у детей, грозился ей расправой. В январе в состоянии алкогольного опьянения он ударил супругу в спину стиральной машиной "Малютка"."Жестокие методы воспитания он применял и по отношению к двум дочерям – девочкам 2006 и 2008 годов рождения. Старшая из сестер рассказала следователю о нанесении ударов в живот. Младшая девочка сообщила о том, что весной 2020 года отец в состоянии алкогольного опьянения электрической машинкой сбрил ее волосы и потребовал выйти на улицу", - рассказала Дворецкая.После очередного скандала, детей поместили в реабилитационный центр, где им была оказана психологическая помощь."Уголовное дело по ходатайству следственного отдела по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) изъято прокурором из производства следователя ОВД и передано следователю СКР. В ходе расследования будет проверена информация о возможных противоправных действиях мужчины в отношении младших детей – мальчиков 2011, 2012 и 2014 годов рождения", - добавили в СК.Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210131/istyazanie-1595402059.html
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россия
республика саха (якутия)
олекминский район
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россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), олекминский район, происшествия

Жителя Якутии обвинили в истязании супруги и детей

11:50 05.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЯКУТСК, 5 фев – РИА Новости. Безработный житель города Олекминск Якутии взят под стражу по обвинению в истязаниях своих супруги и детей, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
По данным следствия, с октября 2017 по январь 2021 года 47-летний не работающий житель города Олекминска, проживая в однокомнатной квартире с супругой и шестью детьми, систематически избивал домочадцев.
В мае 2020 года после очередного обращения жены в полицию в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, но издевательства в семье не прекратились.
"Следователем СО (следственного отдела – ред.) по Олекминскому району… возбуждено уголовное дело… – истязание двух и более лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего… 4 февраля 2021 года по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
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31 января, 19:23
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Как отметила Дворецкая, мужчина избивал свою жену на глазах у детей, грозился ей расправой. В январе в состоянии алкогольного опьянения он ударил супругу в спину стиральной машиной "Малютка".
"Жестокие методы воспитания он применял и по отношению к двум дочерям – девочкам 2006 и 2008 годов рождения. Старшая из сестер рассказала следователю о нанесении ударов в живот. Младшая девочка сообщила о том, что весной 2020 года отец в состоянии алкогольного опьянения электрической машинкой сбрил ее волосы и потребовал выйти на улицу", - рассказала Дворецкая.
После очередного скандала, детей поместили в реабилитационный центр, где им была оказана психологическая помощь.
"Уголовное дело по ходатайству следственного отдела по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) изъято прокурором из производства следователя ОВД и передано следователю СКР. В ходе расследования будет проверена информация о возможных противоправных действиях мужчины в отношении младших детей – мальчиков 2011, 2012 и 2014 годов рождения", - добавили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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РоссияРеспублика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)Олекминский районПроисшествия
 
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