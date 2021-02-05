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Слуцкий объяснил, почему Россия выслала европейских послов
Слуцкий объяснил, почему Россия выслала европейских послов
Россия, высылая западных дипломатов в связи с их участием в несогласованных акциях, подала отчетливый сигнал европейским столицам, что не позволит "раздавать... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:58
2021-02-05T19:55
россия
госдума рф
москва
леонид слуцкий
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия, высылая западных дипломатов в связи с их участием в несогласованных акциях, подала отчетливый сигнал европейским столицам, что не позволит "раздавать печеньки Госдепа" на своих улицах и политизировать незаконные акции, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну.Слуцкий отметил, что высылка иностранных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве, является необходимой мерой в ответ на показательное нарушение международного права и российского законодательства."Кроме того, это еще и реакция на попытки вмешательства во внутренние дела и юрисдикцию РФ. Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит "раздавать печеньки Госдепа" на российских улицах и политизировать несанкционированные акции", - сказал Слуцкий.
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россия, госдума рф, москва, леонид слуцкий

Слуцкий объяснил, почему Россия выслала европейских послов

18:58 05.02.2021 (обновлено: 19:55 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия, высылая западных дипломатов в связи с их участием в несогласованных акциях, подала отчетливый сигнал европейским столицам, что не позволит "раздавать печеньки Госдепа" на своих улицах и политизировать незаконные акции, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну.
Слуцкий отметил, что высылка иностранных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве, является необходимой мерой в ответ на показательное нарушение международного права и российского законодательства.
"Кроме того, это еще и реакция на попытки вмешательства во внутренние дела и юрисдикцию РФ. Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит "раздавать печеньки Госдепа" на российских улицах и политизировать несанкционированные акции", - сказал Слуцкий.
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