https://ria.ru/20210205/vysylka-1596237862.html

Слуцкий объяснил, почему Россия выслала европейских послов

Слуцкий объяснил, почему Россия выслала европейских послов

Россия, высылая западных дипломатов в связи с их участием в несогласованных акциях, подала отчетливый сигнал европейским столицам, что не позволит "раздавать... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:58

2021-02-05T18:58

2021-02-05T19:55

россия

госдума рф

москва

леонид слуцкий

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия, высылая западных дипломатов в связи с их участием в несогласованных акциях, подала отчетливый сигнал европейским столицам, что не позволит "раздавать печеньки Госдепа" на своих улицах и политизировать незаконные акции, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну.Слуцкий отметил, что высылка иностранных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве, является необходимой мерой в ответ на показательное нарушение международного права и российского законодательства."Кроме того, это еще и реакция на попытки вмешательства во внутренние дела и юрисдикцию РФ. Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит "раздавать печеньки Госдепа" на российских улицах и политизировать несанкционированные акции", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20210205/bayden-1596147561.html

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россия, госдума рф, москва, леонид слуцкий