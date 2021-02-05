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Меркель прокомментировала решение России о высылке европейских дипломатов
Меркель прокомментировала решение России о высылке европейских дипломатов
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-05T18:32
2021-02-06T05:29
россия
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России.Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну."Во время заседания мы приняли к сведению информацию высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями по Навальному. Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции с участием французского лидера Эммануэля Макрона.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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россия, ангела меркель, германия, в мире

Меркель прокомментировала решение России о высылке европейских дипломатов

18:32 05.02.2021 (обновлено: 05:29 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент Польши Анджей Дуда и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России.
Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну.
"Во время заседания мы приняли к сведению информацию высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями по Навальному. Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции с участием французского лидера Эммануэля Макрона.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 18:00
МИД Польши пообещал выслать российского дипломата
 
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