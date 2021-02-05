https://ria.ru/20210205/vysylka-1596232761.html

Меркель прокомментировала решение России о высылке европейских дипломатов

Меркель прокомментировала решение России о высылке европейских дипломатов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-05T18:32

2021-02-05T18:32

2021-02-06T05:29

россия

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России.Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну."Во время заседания мы приняли к сведению информацию высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями по Навальному. Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции с участием французского лидера Эммануэля Макрона.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210205/vysylka-1596224008.html

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россия, ангела меркель, германия, в мире