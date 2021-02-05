https://ria.ru/20210205/vyshinskiy-1596139094.html

Вышинский провел одиночный пикет перед встречей Лаврова и Борреля

Вышинский провел одиночный пикет перед встречей Лаврова и Борреля

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский в пятницу провел одиночный пикет возле Дома приемов МИД России с целью привлечь... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:40

2021-02-05T11:40

2021-02-05T12:42

медиавойны

россия

жозеп боррель

кирилл вышинский

sputnik латвия

сергей лавров

евросоюз

маргарита симоньян

литва

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский в пятницу провел одиночный пикет возле Дома приемов МИД России с целью привлечь внимание международной общественности к кризису свободы слова в Латвии, где в декабре минувшего года были задержаны несколько русскоязычных журналистов.Вышинский провел эту акцию перед началом переговоров главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, которые пройдут в пятницу. Последний находится в Москве с официальным визитом. Это первый визит главы европейской дипломатии в российскую столицу с 2017 года."Я пришел сюда, чтобы привлечь еще раз внимание европейской дипломатии к тому, что происходит в Евросоюзе с нашими коллегами, которых под надуманными предлогами привлекают или готовы привлечь к уголовной ответственности, чтобы помешать им работать на том языке, на котором они хотят, и высказывать те мысли, которые они хотят высказывать", — заявил журналистам Вышинский.Он напомнил, что задержанные журналисты сотрудничали с медиагруппой "Россия сегодня", однако это обстоятельство "вызвало озабоченность (у Риги. — Прим. ред.), которая переросла в угрозу уголовного преследования, обыскам и изъятию техники"."Я лишь надеюсь, что европейская дипломатия, которая так озабочена ситуацией с правами человека в России, попробует хотя бы обратить внимание — не говорю уж о том, чтобы принять какие-то меры — на то, чтобы наши коллеги-журналисты имели возможность работать на территории ЕС в тех СМИ, которые им близки по редакционной политике, и где они могут свободно высказывать свои мысли", — добавил Вышинский.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210126/piket-1594587258.html

https://ria.ru/20210118/zhurnalisty-1593477587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, кирилл вышинский, sputnik латвия, сергей лавров, евросоюз, маргарита симоньян, литва, в мире