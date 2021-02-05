Вышинский провел одиночный пикет перед встречей Лаврова и Борреля
11:40 05.02.2021 (обновлено: 12:42 05.02.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКирилл Вышинский в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у Дома приемов МИД России
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский в пятницу провел одиночный пикет возле Дома приемов МИД России с целью привлечь внимание международной общественности к кризису свободы слова в Латвии, где в декабре минувшего года были задержаны несколько русскоязычных журналистов.
Вышинский провел эту акцию перед началом переговоров главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, которые пройдут в пятницу. Последний находится в Москве с официальным визитом. Это первый визит главы европейской дипломатии в российскую столицу с 2017 года.
"Я пришел сюда, чтобы привлечь еще раз внимание европейской дипломатии к тому, что происходит в Евросоюзе с нашими коллегами, которых под надуманными предлогами привлекают или готовы привлечь к уголовной ответственности, чтобы помешать им работать на том языке, на котором они хотят, и высказывать те мысли, которые они хотят высказывать", — заявил журналистам Вышинский.
Он напомнил, что задержанные журналисты сотрудничали с медиагруппой "Россия сегодня", однако это обстоятельство "вызвало озабоченность (у Риги. — Прим. ред.), которая переросла в угрозу уголовного преследования, обыскам и изъятию техники".
"Я лишь надеюсь, что европейская дипломатия, которая так озабочена ситуацией с правами человека в России, попробует хотя бы обратить внимание — не говорю уж о том, чтобы принять какие-то меры — на то, чтобы наши коллеги-журналисты имели возможность работать на территории ЕС в тех СМИ, которые им близки по редакционной политике, и где они могут свободно высказывать свои мысли", — добавил Вышинский.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.