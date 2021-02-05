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В "Рособоронэкспорте" рассказали о расширении экспорта вооружений
В "Рособоронэкспорте" рассказали о расширении экспорта вооружений
Россия постоянно расширяет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, несмотря на санкционное давление Запада, заявил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:22
2021-02-05T09:22
александр михеев
су-35
рособоронэкспорт
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БАНГАЛОР (Индия), 5 фев – РИА Новости. Россия постоянно расширяет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, несмотря на санкционное давление Запада, заявил РИА Новости в пятницу гендиректор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев."Любые факты санкционного давления мы рассматриваем как проявление недобросовестной конкуренции. Но при этом Россия стабильно удерживает вторую позицию в мире по экспорту вооружений, и мы постоянно расширяем военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами", - сказал он.Глава компании подчеркнул, что гарантом сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений является надежность и эффективность отечественной военной техники, выбор в пользу которой делают инозаказчики, невзирая на политическое давление.Одним из ярких примеров недобросовестной конкуренции Запада на рынке вооружений является подписанный в 2018 году контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 на сумму 1,1 миллиарда долларов, который так пока и не реализован из-за давления США на Джакарту.Россия стабильно занимает второе место в мире по экспорту вооружений, среди её основных покупателей - Индия, Китай, Египет, Алжир и Вьетнам. Последние годы Москва стабильно отчитывалась о продаже оружия за рубеж на сумму примерно 15 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов приходится на контракты, заключенные через "Рособоронэкспорт".
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/ptrk-1596115013.html
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александр михеев, су-35, рособоронэкспорт, москва, сша, джакарта

В "Рособоронэкспорте" рассказали о расширении экспорта вооружений

09:22 05.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке "Интерполитех - 2020" в Москве
Стенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке Интерполитех - 2020 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БАНГАЛОР (Индия), 5 фев – РИА Новости. Россия постоянно расширяет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, несмотря на санкционное давление Запада, заявил РИА Новости в пятницу гендиректор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
"Любые факты санкционного давления мы рассматриваем как проявление недобросовестной конкуренции. Но при этом Россия стабильно удерживает вторую позицию в мире по экспорту вооружений, и мы постоянно расширяем военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами", - сказал он.
Противотанковый ракетный комплекс Гермес - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Глава компании подчеркнул, что гарантом сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений является надежность и эффективность отечественной военной техники, выбор в пользу которой делают инозаказчики, невзирая на политическое давление.
Одним из ярких примеров недобросовестной конкуренции Запада на рынке вооружений является подписанный в 2018 году контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 на сумму 1,1 миллиарда долларов, который так пока и не реализован из-за давления США на Джакарту.
Россия стабильно занимает второе место в мире по экспорту вооружений, среди её основных покупателей - Индия, Китай, Египет, Алжир и Вьетнам. Последние годы Москва стабильно отчитывалась о продаже оружия за рубеж на сумму примерно 15 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов приходится на контракты, заключенные через "Рособоронэкспорт".
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Александр МихеевСу-35РособоронэкспортМоскваСШАДжакарта
 
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