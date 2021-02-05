https://ria.ru/20210205/vooruzheniya-1596115637.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали о расширении экспорта вооружений
В "Рособоронэкспорте" рассказали о расширении экспорта вооружений
Россия постоянно расширяет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, несмотря на санкционное давление Запада, заявил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:22
2021-02-05T09:22
2021-02-05T09:22
александр михеев
су-35
рособоронэкспорт
москва
сша
джакарта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580602836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f05703f241ba99d5143c806213cc25ec.jpg
БАНГАЛОР (Индия), 5 фев – РИА Новости. Россия постоянно расширяет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, несмотря на санкционное давление Запада, заявил РИА Новости в пятницу гендиректор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев."Любые факты санкционного давления мы рассматриваем как проявление недобросовестной конкуренции. Но при этом Россия стабильно удерживает вторую позицию в мире по экспорту вооружений, и мы постоянно расширяем военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами", - сказал он.Глава компании подчеркнул, что гарантом сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений является надежность и эффективность отечественной военной техники, выбор в пользу которой делают инозаказчики, невзирая на политическое давление.Одним из ярких примеров недобросовестной конкуренции Запада на рынке вооружений является подписанный в 2018 году контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 на сумму 1,1 миллиарда долларов, который так пока и не реализован из-за давления США на Джакарту.Россия стабильно занимает второе место в мире по экспорту вооружений, среди её основных покупателей - Индия, Китай, Египет, Алжир и Вьетнам. Последние годы Москва стабильно отчитывалась о продаже оружия за рубеж на сумму примерно 15 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов приходится на контракты, заключенные через "Рособоронэкспорт".
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/ptrk-1596115013.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/armata-1595975453.html
москва
сша
джакарта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580602836_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9ea182031e418f246e8511961ee570ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр михеев, су-35, рособоронэкспорт, москва, сша, джакарта