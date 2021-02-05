https://ria.ru/20210205/voennye-1596105372.html

Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру

Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру

Пентагон проведёт обзор расположения американских военных по всему миру, сообщил в письменном заявлении министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T04:36

2021-02-05T04:36

2021-02-05T04:36

ллойд остин

министерство обороны сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Пентагон проведёт обзор расположения американских военных по всему миру, сообщил в письменном заявлении министр обороны США Ллойд Остин."По распоряжению президента министерство проведёт обзор глобального позиционирования вооружённых сил США, их присутствия, ресурсов, стратегии и миссий", - заявил Остин."Мы будем советоваться с нашими союзниками и партнерами по мере проведения этого обзора", - добавил Остин.Он не упомянул о каких-либо конкретных возможных изменениях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/okinava-1596019603.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ллойд остин, министерство обороны сша, сша, в мире