https://ria.ru/20210205/voennye-1596105372.html
Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
Пентагон проведёт обзор расположения американских военных по всему миру, сообщил в письменном заявлении министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T04:36
2021-02-05T04:36
2021-02-05T04:36
ллойд остин
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Пентагон проведёт обзор расположения американских военных по всему миру, сообщил в письменном заявлении министр обороны США Ллойд Остин."По распоряжению президента министерство проведёт обзор глобального позиционирования вооружённых сил США, их присутствия, ресурсов, стратегии и миссий", - заявил Остин."Мы будем советоваться с нашими союзниками и партнерами по мере проведения этого обзора", - добавил Остин.Он не упомянул о каких-либо конкретных возможных изменениях.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/okinava-1596019603.html
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ллойд остин, министерство обороны сша, сша, в мире